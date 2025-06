É arrivato il tempo dei saluti tra la Velcofin Vicenza e Francesca Zara

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Si dividono le strade della Velcofin Vicenza e di Francesca Zara.

Al termine di una stagione intensa, caratterizzata da difficoltà logistiche non indifferenti, si è giunti, di comune accordo, alla decisione di interrompere il rapporto professionale, dando a Francesca la possibilità di cogliere nuove opportunità più in linea con il suo percorso di crescita professionale.

La società A.S. Vicenza desidera esprimere profonda gratitudine e stima nei confronti di Francesca, per l’elevata professionalità, la competenza tecnica e l’instancabile dedizione che ha saputo trasmettere ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Il suo lavoro ha rappresentato un valore aggiunto prezioso, contribuendo in modo significativo alla crescita sportiva e organizzativa della nostra realtà.

“È stato un vero onore condividere questo percorso insieme. Con affetto e riconoscenza, le auguriamo il meglio per il futuro, nella speranza che i nostri cammini possano nuovamente incrociarsi per inseguire e raggiungere, insieme, nuovi traguardi ancora più ambiziosi.

In questa occasione, la società desidera anche ricordare quanto sia fondamentale il supporto degli sponsor, partner indispensabili per costruire basi solide e durature. Solo con il loro sostegno possiamo garantire continuità ai nostri progetti, cogliere e non lasciarci sfuggire opportunità e figure professionali di alto profilo, capaci con passione, visione e competenza di riportare AS Vicenza ai prestigiosi livelli di un tempo, quando questa maglia brillava anche sul palcoscenico dell’Eurolega”.