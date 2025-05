TENNIS – Qualche scherzetto di Giove Pluvio rallenta ma non ferma il cammino degli Internazionali di Vicenza, torneo Challenger con montepremi di 100.000 dollari in corso di svolgimento sui campi di Tennis Palladio 98 in contrà delle Piarda.

Dopo una mattinata con gli ombrelli aperti e il naso al cielo scrutando le nuvole che hanno scaricato pioggia in abbondanza, nel pomeriggio i match sono ripresi ed è stato subito spettacolo. La wild card Luca Castagnola ha sconfitto al terzo set Luka Pavlovic per 6-4, 4-6, 7-5 al termine di un match veramente piacevole, ricco di variazioni e scambi appassionanti che ha scatenato il tifo sulle tribune del centrale. In contemporanea, sul campo 1 la testa di serie numero cinque Duje Ajdukovic ha faticato non poco ad aver ragione di un tenace Oriol Roca Batalla, giocatore regolare e capace di sporcare il gioco dell’avversario. 6-4, 3-6, 6-3 lo score finale.

In serata debutto vincente del campione uscente e testa di serie n. 1 Tseng, che ha regolato il boliviano Dellien con un doppio 6-3 mentre Hsu ha battuto Federico Arnaboldi per 6-2 7-6(8) con l’italiano che ha sprecato tre set-point nel secondo set per portare la partita al terzo.

Complice il rinvio dei match di martedì, il programma di mercoledì sarà ancora più ricco: ventidue partite e tre campi operativi fin dalla mattina alle ore 10. Sarà completato il primo turno di singolare e inizierà anche il torneo di doppio. Marco Cecchinato giocherà alle 12 contro la testa di serie numero otto, il danese Holmgren mentre il match serale sul Centrale (non prima delle 19.30) vedrà opposti Lorenzo Carboni e la testa di serie numero due Jerome Kym.

Ricordiamo che l’ingresso al circolo è gratuito per tutta la durata del torneo.