Hockey Breganze festeggia il tricolore U11: Roller Bassano secondo nell’U17

HOCKEY PISTA – Sono stati assegnati ai rigori i primi due scudetti di hockey pista. Due campionati molto equilibrati nelle prime quattro posizioni dove hanno alzato il trofeo Hockey Breganze nell’ Under 11 e Pumas Ancora Viareggio nell’Under 17. La prossima settimana, da venerdì, spazio all’Under 13 a Sarzana e all’Under 19 a Correggio.

Che epilogo per l’ Under 11, dove il girone di qualificazione ha mostrato un verdetto che poi le due finaliste hanno rispettato, vincendo il girone di qualificazione. Il Breganze di Pozzan ha vinto quattro gare, un pareggio ed un successo ai rigori, quello decisiva per l’assegnazione del tricolore. L’avversario della finale è stato l’Azzurra Novara di Duò, una grande novità nel panorama hockeystico nazionale, in quando nessuna squadra Zona 1 era arrivata nelle prime sei posizioni nelle prime edizioni del trofeo. Anche i piemontesi rimangono imbattuti nei tempi regolamentari, soffrendo un solo pareggio in Finale. Una Finalissima contraddistinta da uno spiccato equilibrio seppure le occasioni sono state parecchie: la differenza l’hanno fatta il portiere Postelnicu e le reti nei rigori di Rampon e Gasparotto. Terzo posto per la Camaiore di Motaran vincendo nella finalina contro Bassano 1954, anch’essa finita ai tiri di rigore: per i granatablu due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Al quinto posto il Thiene, al sesto il Montecchio a completare le tre venete nei primi sei posti. Coppa FISR vinta dall’Hockey Sarzana per 3-1 sul Follonica, complessivamente settima ed ottava, mentre nell’ultima finale, il derby scandianese viene vinto dalla Rotellistica per 11-2 sul Roller Hockey Scandiano, rispettivamente nona e decima posizione.

Le stesse chance ce le hanno avute le prime quattro classificate ma a spuntarla su due lotterie dei rigori è stata la Pumas Ancora Viareggio di Mirko Bertolucci. Ha vinto il girone di qualificazione con quattro vittorie su quattro gare, più due pareggi in Semifinale e Finale, convertite in vittorie ai tiri di rigore. In Semifinale aveva battuto il Forte dei Marmi per 6-5 ai rigori, poi in Finale il 3-1 sulla Roller Bassano, con i tiri decisivi di Francisconi e Pesavento. La finalissima contro i vicentini del Roller Bassano di De Gerone è stata sin da subito molto chiusa. Il primo goal arriva solo al supplementare ad opera di Campagnolo. Fatale la protesta a 20 secondi dalla fine di Fiorese a pochi secondi dalla vittoria finale che consente una superiorità numerica di 5 contro 3, dove Pesavento offre una pallina del pareggio a 3 secondi dalla sirena. Poi i rigori sono tutti di marca viareggina, alzando quindi un trofeo molto ambito. Cinque vittorie all’attivo, una sconfitta ed un pareggio contro le quattro del Sandrigo, sconfitto in Semifinale per 2-1 proprio dai biancorossi. Il team di Claudio Cacau ha vinto ai rigori dopo una gara tiratissima contro Forte dei Marmi (3-2 ai rigori). Quinto posto per Trissino e quinto per Scandiano. La Coppa FISR è vinta dal Correggio Hockey su Valdagno (7-4), coprendo quindi la posizione numero 7 ed 8. Ai rigori vince il Seregno contro Monza valido per la nona posizione.