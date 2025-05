Subito una domenica “calda” per il Challenger Città di Vicenza

TENNIS – Dodici partite e tantissimo pubblico per il battesimo dei XVIII Internazionali di Tennis – Città di Vicenza, 10º ATP Challenger – Trofeo FL Service. Sono terminati i primi incontri del tabellone di qualificazione al Tennis Palladio 98 di contrà della Piarda che hanno visto avanzare al secondo turno gli italiani Cecchinato, Bondioli e Fonio. Il match di giornata è stato quello vinto dal tedesco Justin Engel sul connazionale Max Wiskandt, una vera battaglia vinta dal talento diciassettenne di Norimberga per 4-6, 7-6(2), 7-5. Sconfitta, invece, in due set e complice un infortunio per il promettente Alessandro Battiston, portacolori di Tennis Comunali Vicenza, che cede per 6-2 6-4 al croato Borna Gojo, n. 255 del ranking ATP.

Lunedì gli orari di gioco saranno gli stessi: si gioca dalle ore 10 alle 21. In campo, gli incontri decisivi di qualificazione e le prime sfide del tabellone principale. Spiccano in tal senso l’esordio della testa di serie numero due Jerome Kym (Svizzera) che alle 16.30 sfiderà il giordano Abdullah Shelbayh e il match tra le due wild card della Federazione Francesco Maestrelli e Lorenzo Carboni che scenderanno in campo non prima delle 19.30.

I risultati di domenica 25 maggio

Matthew Dellavedova (Aus) – Stefano Travaglia (Ita) 6-3, 6-3;

Marco Cecchinato (Ita) – Shintaro Mochizuki (Jpn) 6-3, 6-0;

Gonzalo Bueno (Per) – Stefano Napolitano (Ita) 76(4) Rit.

Federico Bondioli (Ita) – Enrico Dalla Valle 6-7(4), 6-2, 6-2;

Martin Klizan (Svk) – Rei Sakamoto (Jpn) 6-3, 6-3;

Joel Schwaerzler (Aut) – Gabriele Piraino (Ita) 6-3, 6-4;

Andres Santamarta Roig (Esp) – Coleman Wong (Hkg) 6-2, 7-5;

Giovanni Fonio (Ita) – Jeremy Gschwendtner (Gbr) 6-1, 6-1;

Justin Engel (Ger) – Max Wiskandt (Ger) 4-6, 7-6(2), 7-5;

Ivan Gakhov – Sandro Kopp (Aut) 6-3, 6-3;

Borna Gojo (Cro) – Alessandro Battiston (Ita) 6-2, 6-4;

Nicolai Budkov Kjaer – Massimo Giunta (Ita) 2-6, 6-4, 6-2.

Il programma di domani



Campo Centrale

Marco Cecchinato (Ita) Vs Matthew Dellavedova (Aus). Inizio ore 10:00.

[Wc] Federico Bondioli (Ita) Vs [7] Nicolai Budkov Kjaer (Nor)

Lukas Neumayer (Aut) Vs Rodrigo Pacheco Mendez (Mex). Non prima delle 14:00.

Abdullah Shelbayh (Jor) Vs [2] Jerome Kym (Sui). Non prima delle 16:30.

Francesco Maestrelli (Ita) Vs [Wc] Lorenzo Carboni (Ita). Non prima delle 19:30.

Campo 1

Ivan Gakhov Vs [12] Joel Schwaerzler (Aut). Inizio ore 10:00.

[3] Borna Gojo (Cro) Vs [9] Gonzalo Bueno (Per)

Alejandro Moro Canas (Esp) Vs [4] Ignacio Buse (Per). Non prima delle 14:00.

Campo 5

Martin Klizan (Svk) Vs [10] Justin Engel (Ger). Inizio ore 10:00.

[Jr] Andres Santamarta Roig (Esp) Vs [11] Giovanni Fonio (Ita)

Gauthier Onclin (Bel) Vs Timofey Skatov (Kaz). Non prima delle 14:00.