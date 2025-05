Al Menti la semifinale di andata tra LR Vicenza e Ternana termina a reti bianche

LR Vicenza – Ternana 0-0

LR Vicenza – Confente; Cuomo, Leverbe, Sandon; Talarico, Della Latta (dal 67′ Rauti), Ronaldo (dal 67′ Carraro), Zonta (dal 89′ Beghetto), Costa; Della Morte, Morra. A disposizione: Massolo, Gallo, Laezza, Fantoni, De Col, Rossi, Capone, Garnero. All. Vecchi

Ternana – Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola, Aloi (dal 73′ Fazzi), Vallocchia, Tito; Curcio (dal 61′ Damiani), Cicerelli (dal 90′ Romeo); Cianci (dal 61′ Ferrante). A disposizione: Vitali, Passador, Bellavigna, Maestrelli, Valenti, Corradini, Montenegro, Romeo, Brignola, Donnarumma. All. Liverani

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1; assistenti Colaianni di Bari e Capriuolo di Bari; quarto uomo Renzi di Pesaro; Var Maggioni di Lecco, Avar Ubaldi di Roma 1)

Ammoniti: Aloi (T), Della Morte (LRV), Casasola (T)

Spettatori: 10.405 di cui 422 tifosi ospiti, incasso pari a 155.597 euro

Note: temperatura mite, terreno in ottime condizioni

CALCIO SERIE C NOW PLAYOFF – Al Menti si gioca la semifinale di andata tra L.R. Vicenza e Ternana.

L’inizio é un po’ confuso da parte dei biancorossi, che devono rinunciare a Ferrari squalificato. Mischia poi le carte in campo Stefano Vecchi rispetto alla formazione schierata mercoledì contro il Crotone. Poco da annotare nella prima mezz’ora con i padroni di casa che faticano a costruire azioni manovrare e, al contrario, gli ospiti pronti a ripartire in contropiede. Ed é proprio Casasola, al 32’, a chiamare alla respinta con qualche difficoltà Confente. Immediata la replica con il bel cross dalla sinistra di Costa per la testa di Talarico che però non inquadra lo specchio della porta.

All’improvviso si infiamma la partita. Al 37’ miracolo di Confente che chiude provvidenzialmente su Cianci lanciato a rete. Dalla parte opposta non é da meno Vannucchi che dice di no prima a Ronaldo e poi a Della Morte. E dopo due minuti di recupero il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Inizia la ripresa e il Vicenza prova ad accelerare anche se non sempre la precisione accompagna passaggi e manovra. al 63’ e 65’ ci provano dalla distanza Ronaldo e Talarico: Vannucchi é attento e non si fa sorprendere.

Al 67′ doppia sostituzione biancorossa: entrano Rauti e Carraro al posto di Della Latta e Ronaldo. E’ quindi Costa a calciare su punizione dalla lunga distanza: pallone alto sopra la traversa.

Ultime mosse tattiche per Vecchi per provare a sbloccare il risultato: all’80′ Doppia dentro Rossi e De Col al posto di Talarico e Della Morte, quest’ultimo protagonista di una gara incolore.

Nel finale entra anche Beghetto per Zonta anche se sono solo tre i minuti di recupero.

Finisce 0-0 con l’obbligo di dover vincere mercoledì sera a Terni per accedere alla finale dove ha già un piede e mezzo il Pescara, vittorioso per 4-1 con il Cerignola. Ma per passare il turno servirà un altro Vicenza!