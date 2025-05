24-25 maggio: weekend storico per le formazioni juniores Rangers

Il weekend del 24 e 25 maggio 2025 è già entrato nella storia della nostra società. Le categorie Under18 e Under16 sono pronte a giocarsi il Titolo nelle rispettive finali di categoria.

La conquista dell’ultimo atto dei tornei interregionali, segue la grande stagione di crescita sin qui vista in entrambe le categorie. Alle vittorie dei gironi nella stagione regolare si aggiungono i sigilli delle semifinali, che hanno ben preparato i biancorossi alle sfide secche dei prossimi giorni.

La Rangers Rugby Vicenza si conferma quindi Club di formazione e di riferimento territoriale, puntando anche alla crescita del settore giovanile per qualità dei tecnici e della proposta sportiva. Complimenti dunque ad atleti e staff per quanto fatto fin ora: pronti per raccogliere altre grandi soddisfazioni.

Ecco nel dettaglio le presentazioni delle gare.

Under18 Rangers Rugby Vicenza

Sabato 24 maggio alle ore 18:30 presso lo Stadio “Pacifici” di San Dona’ di Piave l’Under18 della Rangers Rugby Vicenza sarà impegnata nella finale del Trofeo “Piazza” con il Patavium Rugby Union. Dopo la vittoria con Casale in semifinale, i ragazzi di Montenegro e Stanica sono pronti all’ultima sfida stagionale per coronare una grande annata. I biancorossi troveranno di fronte il Patavium, formazione protagonista dello stesso girone dei vicentini. La sfida con i padovani ha caratterizzato tutta la stagione, con la rincorsa e l’aggancio Rangers avvenuto proprio nel corso dell’ultimo turno di campionato. I vicentini infatti sono passati in prima posizione grazie alla miglior differenza punti negli scontri diretti con i patavini. Quella di sabato però sarà tutta un’altra gara dove la disciplina e la concentrazione saranno fondamentali. Ci saranno sicuramente momenti difficili da superare, ma la famiglia biancorossa Under18 è pronta a reagire.

Under16 Rangers Rugby Vicenza

Domenica 25 maggio, alle ore 11:00 presso lo Stadio Comunale del Rugby di Villorba, la Rangers Rugby Vicenza sfiderà il Rugby Club Pasian di Prato nella finale del Trofeo “Dolfato”.

Dopo la bella vittoria in rimonta con Pordenone, i biancorossi dei coach Fiorin, Bortolan, Oliva, Calarco ed il preparatore Pasqualetto sono pronti all’ultimo sforzo per coronare una grandissima stagione. Di fronte troveranno il Pasian di Prato, formazione che ha già incrociato il destino dei vicentini proprio nei barrage per il girone Elite, alla prima gara della stagione. A settembre al “Gobbato” furono i friulani ad imporsi 12-19, chissà che questa chiusura del cerchio possa muovere ancor di più la determinazione dei biancorossi. Da quella sfida di inizio autunno a questa di fine primavera la Rangers di strada ne ha fatta tanta, dimostrando determinazione e forza di volontà esemplari che, siamo certi, farete vedere anche domenica!