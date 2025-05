Tappa dei Berici, folla a Monte Berico per l’arrivo del Giro d’Italia

Il sindaco Possamai: «Un successo straordinario». L’assessore Zilio: «Una delle tappe più iconiche di questo Giro»

La tredicesima tappa del Giro d’Italia si chiude con il trionfo, come dieci anni fa, di un ex campione del mondo, Mads Pedersen. Ma al di là del risultato sportivo, il passaggio del Giro dai colli berici con lo spettacolare arrivo al Santuario della Madonna di Monte Berico è stato un grande successo di pubblico. A diverse ore dal passaggio dei ciclisti sulla salita finale, il porticato che porta al Santuario era già pieno di tifosi che prendevano posto per poter assistere al passaggio dei campioni. Il colpo d’occhio, al momento dello sprint finale, era da “tutto esaurito”.

Al pubblico di Vicenza si sono poi aggiunte le tante persone che hanno aspettato il passaggio della corsa nei tredici Comuni berici attraversati dal gruppo prima dell’arrivo sul traguardo. Tanti anche coloro che hanno assistito alla corsa sui maxischermi, come quello allestito al Villaggio commerciale di Campo Marzo, teatro di tante attività legate al ciclismo, e che resterà aperto anche nelle giornate di sabato e domenica.

«Dopo la splendida Adunata degli Alpini del 2024, anche quest’anno siamo riusciti a portare a Vicenza un altro grande evento: il Giro d’Italia – le parole del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai – . La Tappa dei Berici si è rivelata un successo straordinario di pubblico, grazie all’imponente macchina organizzativa attivata dal Comune di Vicenza, dai comuni dell’area Berica, dal comitato di tappa e dalle tante realtà coinvolte. Un grazie particolare va all’assessore Zilio che ha coordinato magnificamente i preparativi. È stato emozionante vedere la salita verso Monte Berico completamente gremita di persone: un’immagine che racconta meglio di ogni parola la passione e il calore con cui Vicenza ha accolto questa tappa. Le riprese televisive, trasmesse in tutto il mondo, hanno mostrato la bellezza dei nostri paesaggi, dei Colli Berici e dei nostri monumenti, offrendo una straordinaria vetrina internazionale alla città e al territorio. Ma la festa in rosa non finisce qui: per altri due giorni il Villaggio di Tappa continuerà ad animare e colorare di rosa Campo Marzo. La risposta della città è stata entusiasta, sia in termini di presenze che di calore umano: è stata davvero una splendida festa per tutti».

«Un altro grande evento dopo l’Adunata degli alpini 2024 – commenta soddisfatto l’assessore allo sport e ai grandi eventi del Comune di Vicenza Leone Zilio -. Questa tappa dei Berici sarà una delle più iconiche di quest’anno del Giro d’Italia. Abbiamo avuto tantissime persone lungo il percorso: anche gli organizzatori stessi del Giro erano sorpresi di vedere così tante persone. Veniamo premiati dopo un grande lavoro collettivo e di squadra, con un podio importantissimo, formato dai tre migliori corridori attualmente al Giro d’Italia. Ci tengo a ringraziare tantissimo gli uffici comunali e tutti i componenti del Comitato Tappa dei Berici per questa fantastica sinergia».

Parole di soddisfazione anche da parte di Mario Carraro, presidente del comitato della Tappa dei Berici: «Dobbiamo ringraziare la città e tutti coloro che, a Vicenza e nei Comuni berici attraversati, hanno trasformato questo evento sportivo in una vera e propria festa, che ha portato sulle strade tantissime persone. Vicenza e i Colli Berici hanno mostrato al mondo il proprio territorio, le proprie eccellenze, ma soprattutto di amare il Giro d’Italia. Le immagini che ci hanno riempito gli occhi nella giornata di oggi costituiscono un grande momento di promozione di Vicenza e dei colli berici e la dimostrazione della capacità organizzativa di questo territorio. Dobbiamo ringraziare il Comune per il sostegno, Rcs per la fiducia, i tanti volontari e tutti coloro che con il loro impegno hanno reso possibile questa bella avventura».

Concetti, ribaditi dal vicepresidente del comitato Alessandro Belluscio: «Oggi abbiamo visto una gara stupenda, quattrocento volontari lungo il percorso, un villaggio commerciale ricco di stand e sempre pieno di tifosi. A tutto questo vanno aggiunti i numeri di questi mesi, con oltre trenta sponsor che hanno voluto legare il proprio nome a questa tappa e decine di eventi organizzati da appassionati, sportivi, imprese per far vivere alla città quattro mesi di Giro d’Italia. Questo è il risultato di un grande lavoro di squadra, un successo di tutta l’area berica che testimonia ancora una volta l’amore dei vicentini per lo sport e per il ciclismo».