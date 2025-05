Quarta finale scudetto consecutiva per l’Hockey Trissino che rimonta il Bassano

HOCKEY PISTA – Che rimonta, l’ennesima, del Trissino a Bassano del Grappa. Da 3-0 a 3-5 tra la fine del primo tempo ed il secondo tempo. Una gara che si era messa molto bene per i giallorossi, scemando poi col passare dei minuti per la carica fisica degli avversari. Ivo Silva è stato uno dei più importanti protagonisti del match, realizzando le prime due reti dal limite dell’area. La fatica per i trissinesi è stato approcciare la fase offensiva, ben contenuta dall’intensità bassanese per il resto del primo tempo. Tamborindegui non fallisce l’appuntamento di realizzare un tiro diretto allo scadere, dopo il cartellino blu di Gavioli. Prima della fine del primo tempo Jordi Mendez, il bomber della 102^ Serie A1, posiziona il primo mattoncino per la rimonta, che avverrà già nei primissimi minuti della ripresa. Non è la prima volta che i blucelesti riescono a trovare extra-determinazione dopo l’intervallo. Cocco colpisce dopo soli 80 secondi e poco dopo lo imita ancora Mendez, con una gran azione personale. Il pari stravolge la gara-4. Il sorpasso arriva al minuto 10, quando Giulio Cocco supera su tiro diretto l’ottimo Verona (3-4 il parziale). L’Ubroker fallisce il tiro diretto che poteva pareggiare i conti, ma le migliori occasioni sono pressochè sul lato trissinese. Cocco non capitalizza un altro tiro diretto, Bassano colpisce una traversa piena, ma nella disperata manovra di superiorità nel finale, consente un’altra rete a Mendez senza il portiere, fissando il 3-5 definitivo.

Trissino quindi vola alla quarta finale scudetto consecutiva con l’intento di ritornare sul trono. Si parte domenica 1° Giugno al PalaDante contro il Lodi e, successivamente, mercoledì 4 Giugno Gara-2 al PalaCastellotti