Da domenica 25 maggio torna in città il grande tennis internazionale

TENNIS – Torna l’appuntamento con il grande tennis internazionale a Vicenza: dal 25 maggio al 1° giugno 2025, Tennis Palladio 98 ospiterà la XVIII edizione degli “Internazionali di Tennis – Città di Vicenza” – Trofeo FL Service, giunti al decimo anno dall’inserimento nel circuito ATP Challenger Tour.

«In un periodo d’oro per il tennis italiano come quello che stiamo vivendo – le parole dell’assessore Zilio -, non possiamo che essere felicissimi di annunciare la 18esima edizione degli internazionali di tennis “Città di Vicenza”. Questo sport sta conoscendo una crescita importante nel nostro Paese e come Comune siamo dunque ben lieti di ospitare così tanti atleti per questo evento: auguro a tutti i partecipanti e alle persone coinvolte di divertirsi e di vivere queste giornate con grande spirito sportivo. Chissà che tra i numerosi tennisti che prenderanno parte al “Città di Vicenza”, non ci siano anche un futuro Jannik Sinner o una futura Jasmine Paolini».

«Abbiamo sempre mantenuto questa politica – spiega il direttore del torneo Enrico Bettini – perché vogliamo che gli Internazionali di tennis Città di Vicenza siano un’occasione per tutti gli sportivi e per i giovani della nostra città, di appassionarsi a questo sport, ammirando dal vivo i migliori talenti del circuito mondiale ATP. Naturalmente, questo è reso possibile dalla collaborazione con il Comune, con la Federazione e grazie al supporto concreto di numerose aziende che hanno scelto di legare la propria immagine al nostro torneo, non solo per la visibilità che esso garantisce a livello mediatico e di pubblico, ma anche – e soprattutto – per i valori che il tennis sa trasmettere: passione, impegno e talento ed etica del lavoro. Dopo aver lavorato sodo per proporre un evento internazionale quando il movimento italiano stentava e anche in momenti difficili come quelli post pandemia, finalmente possiamo anche cavalcare l’ondata di entusiasmo suscitata dai successi di Jannik Sinner, della squadra di Davis, della Paolini e dei tanti talenti che hanno reso di nuovo il tennis uno sport popolare. L’entry list subirà qualche modifica fino a sabato, ma è già ricca di giocatori interessanti, posizionati nei primi duecento del mondo».

«A nome della Federazione italiana tennis e padel che mi onoro di rappresentare – il commento del vice presidente nazionale Federazione Italiana Tennis e Padel Gianni Milan -, saluto con rinnovato piacere il XVIII Torneo internazionale Città di Vicenza – Trofeo FL Service una manifestazione che, edizione dopo edizione, si è rivelata una vetrina importante per giovani giocatori e per talenti che poi hanno conquistato posizioni di rilievo nel ranking ATP. Il tennis azzurro sta vivendo oggi più che mai una nuova “età dell’oro”: i risultati sportivi sono sotto gli occhi di tutti, ma quello che più colpisce è come il nostro meraviglioso sport sia entrato nelle case e, soprattutto, nel cuore di tutti gli italiani, dai giovanissimi a chi ha invece i capelli bianchi. Lo abbiamo toccato da vicino, una volta di più, nell’edizione degli Internazionali BNL d’Italia che si è da poco conclusa: numeri da record in termini di biglietti venduti e, soprattutto, di passione, entusiasmo e coinvolgimento che si respiravano in ogni campo del Foro Italico. Una “cartolina” meravigliosa che ha fatto il giro del mondo e che, con le debite proporzioni, mi piacerebbe rivedere anche a Vicenza. Sono certo che lo spettacolo, come accaduto nel recente passato, richiamerà tantissimi appassionati. Ai ragazzi, molti dei quali sono anche giocatori, rivolgo l’invito ad assistere numerosi alle partite per capire da vicino la bellezza di questo sport che, a tutti i livelli, è una scuola di vita per crescere all’insegna delle regole e di quei valori che resteranno poi dei pilastri nella vita lavorativa e di adulti del domani. A Tennis Palladio 98 rinnovo ancora una volta i complimenti per l’impegno nell’organizzare una manifestazione che è un fiore all’occhiello per la Vicenza sportiva. E, come sempre, buon tennis a tutti».

Quella del 2025 sarà un’edizione speciale degli Internazionali di Tennis Città di Vicenza, per tanti motivi. Nel 2014 il team di Tennis Palladio 98 guidato da Enrico Bettini portava a Vicenza il primo ATP Challenger, da allora per dieci edizioni centinaia di tennisti di tutto il mondo hanno scritto stupende pagine di sport, accendendo la passione di migliaia di spettatori al circolo di contrà della Piarda. Da allora, il torneo si è dimostrato un formidabile trampolino di lancio per tantissimi giocatori che poi hanno calcato i palcoscenici più importanti dei Master e degli Slam di tutto il mondo: Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Karen Chačanov,, Andreas Seppi, Marin Cilic, Lorenzo Sonego, Filippo Volandri (capitano non giocatore della squadra italiana di Coppa Davis), Andrey Rublev, Paolo Lorenzi (ora direttore degli Internazionali d’Italia), Matteo Arnaldi, Francesco Passaro, Luca Nardi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Filip Krajinovic, Marton Fucsovics. Solo per citarne alcuni.

Grazie al sostegno di FL Service e di numerosi sponsor e partner del territorio, e grazie alla collaborazione con il Comune di Vicenza e la FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel, la manifestazione avrà quest’anno il montepremi più alto di sempre, 100.000 dollari. Il che rende gli Internazionali di Tennis – Città di Vicenza la manifestazione tennistica più importante del Veneto per il 2025, un traguardo ancora più prestigioso se si considera che anche quest’anno come sempre in passato l’ingresso al circolo sarà gratuito per tutta la settimana del torneo.

Il programma del torneo

Si inizia domenica 25 maggio alle 10 con 12 partite del primo turno di qualificazioni. Lunedì 26 si concluderanno le qualificazioni e, dal primo pomeriggio, il via agli incontri del tabellone principale. Il torneo di doppio inizierà martedì 27. Da lunedì a venerdì gli incontri di singolare e di doppio inizieranno alle 10.30 e termineranno con il match serale con inizio alle 19.30. La finale del doppio è prevista per sabato 31 maggio. La finalissima del torneo di singolare sarà come da tradizione domenica mattina (1° giugno) alle 11.

L’entry list

Tseng Chun-Hsin (TPE) – 102

Galan Daniel Elahi (COL) – 124

Kym Jerome (SUI) – 127

Taberner Carlos (ESP) – 139

Gomez Federico (ARG) – 140

Coria Federico (ARG) – 141

Popko Dmitry (KAZ) – 163

Buse Ignacio (PER) – 171

Kovalik Jozef (SVK) – 173

Ajdukovic Duje (CRO) – 175

Rodesch Chris (LUX) – 178

Neumayer Lukas (AUT) – 179

Skatov Timofey (KAZ) – 181

Heide Gustavo (BRA) – 182

Holmgren August (DEN) – 188

Karatsev Aslan (RUS) – 191

Onclin Gauthier (BEL) – 192

Arnaboldi Federico (ITA) – 194

Rocha,Henrique (POR) – 195