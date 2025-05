Al Menti il LR Vicenza contro il Crotone ha il rombo di Ferrari. In semifinale c’è la Ternana

LR Vicenza – Crotone 1-0

LR Vicenza – Confente; Cuomo (dal 88′ Talarico), Leverbe, Sandon; De Col, Carraro, Ronaldo (dal 58′ Della Latta), Zonta (dal 73′ Rossi), Costa; Ferrari (dal 58′ Morra), Rauti (dal 73′ Della Morte). A disposizione: Massolo, Gallo, Laezza, Fantoni, Beghetto, Garnero, Vescovi. Allenatore: Vecchi

Crotone – D’Alterio; Guerini (dal 61′ Oviszach), Armini (dal 46′ Rispoli), Cocetta, Giron; Gallo (dal 46′ Barberis), Vinicius; Silva (dal 35′ Tumminello), Gomez, Vitale; Murano (dal 84′ Ricci). A disposizione: Sassi, Martino, Piras, Groppelli, Stronati, Schirò, Cantisani, Tumminello. Allenatore: Longo

Marcatore: 20′ Ferrari

Arbitro: Mastrodomenico di Matera; assistenti: Marchese e Pasqualetto; quarto ufficiale: Pezzopane; VAR: Volpi-Turrini

Ammoniti: Armini (C), Silva (C), Vinicius (C), Ronaldo (LRV), Ferrari (LRV)

Spettatori: 10.195 di cui 286 ospiti, incasso pari a 152.082 euro

Note: serata mite, terreno in ottime condizioni

CALCIO SERIE C PLAYOFF – Al grido della curva sud “Devi vincere” il L.R. Vicenza scende in campo al Menti nella gara di ritorno contro il Crotone. Lo scenario é quello di sempre, con uno stadio che si tinge di biancorosso eccezion fatta per la nord che ospita i tifosi arrivati in quasi 300 dalla Calabria.

Passano appena due minuti ed è Ferrari ad andare vicino al gol con un rasoterra che si spegne sul fondo. Insiste la squadra di Vecchi, pericolosa al 5’ con un colpo di testa di Zonta di poco alto sulla traversa. Al 18’ bella azione in velocità Zonta – Costa con pallone messo al centro per Rauti la cui conclusione viene rimpallata da un difensore. E’ il prologo al gol che arriva al 20’ grazie ad una bella azione personale di Ferrari, che salta il suo marcatore, entra in area e batte di precisione D’Alterio. 1-0 ed esplode lo stadio.

Nel finale di tempo si fa vedere il Crotone con il neo-entrato Tumminello. La replica é affidata ad un bel tiro da fuori di Ronaldo che termina di poco a lato. Due i minuti di recupero con brivido finale per il colpo di testa di Guerini che colpisce bene, ma in maniera imprecisa.

Sì va così negli spogliatoi con il Vicenza in vantaggio di una rete. Inizia la ripresa ed é ancora Ferrari ad andare vicino al raddoppio con un’azione iniziata e finalizzata dall’attaccante. E’ quindi Costa a sfiorare il 2-0 con un diagonale a fil di palo.

Al 58’ primi cambi per Vecchi che sostituisce Ronaldo e Ferrari con Della Latta e Morra.

Al 64’ cerca gloria anche Rauti, ma anche lui non é fortunato nella conclusione da fuori area: pallone sul fondo! Al 73′ doppia sostituzione biancorossa: entrano Rossi e Della Morte al posto di Zonta e Rauti. Alla mezz’ora ci prova Costa su punizione: pallone alto sopra la traversa. Si prende invece gli applausi Confente, bravo a deviare la girata ravvicinata di capitan Gomez.

Nel finale Costs ha ancora lo sprint per andare via sulla sinistra e mettere un invitante pallone al centro per Della Latta che calcia però sul difensore in recupero. Ultimi scampoli di partita con Talarico che sostituisce Cuomo. Quattro i minuti di recupero, con Della Morte che chiama D’Alterio alla deviazione in angolo e poi il Vicenza può festeggiare l’accesso in semifinale dove troverà la Ternana.

Prima sfida domenica 25 maggio al Menti e mercoledì il ritorno in Abruzzo!