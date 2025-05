Ponchio porta lo sport veneto al nazionale

ll Presidente del CONI Veneto Dino Ponchio, eletto nel Consiglio Nazionale del CONI come Rappresentante dell’Area Nord dei Delegati Provinciali, dichiara che porterà la voce, l’esperienza e la passione dello sport veneto ai vertici nazionali. Un riconoscimento che premia il grande lavoro di squadra costruito in questi anni insieme a federazioni, società e volontari di tutto il territorio e, dopo le iniziali dichiarazioni di ieri, in particolare dice: “Mi impegno a portare le istanze del territorio e delle province in quella sede, rivendicando il ruolo e le funzioni di presidio e salvaguardia dell’attività sportiva e giovanile, in particolare a livello locale. Come neoeletto in Consiglio Nazionale CONI, in rappresentanza dei CONI Provinciali, ribadisco quanto ho detto nell’incontro dei Presidenti Regionali con il Ministro Abodi: è tempo di prendere atto che la legge dello sport è in applicazione e che Sport e Salute è una realtà, per cui sarà utile creare i presupposti per un rapporto sinergico con il Governo e le Istituzioni. Occorre sotterrare l’ascia di guerra in quanto, sul territorio, la missione di Sport e Salute e CONI è simile e se l’una ha progettualità e risorse, il CONI ha esperienze, conoscenze, background e professionalità che se unite potrebbero essere molto utili per sviluppare la pratica sportiva sul territorio e quella giovanile in particolare”.