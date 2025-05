L’Umberto I festeggia i suoi 150 anni con tre giornate di eventi

Sono state presentate stamane a Palazzo Trissino le iniziative per festeggiare i 150 della storica società sportiva Umberto I° 1875, oggi formata dalla Società Ginnastica Vicentina Umberto I° 1875 e dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica Umberto I° 1875.

Sono intervenuti il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore allo sport Leone Zilio, la presidente della Società Ginnastica Vicentina Umberto I° 1875 Maurizia Toniolo, il direttore sportivo della Associazione Polisportiva Dilettantistica Umberto I° 1875 Gaetano Bellon e il vice presidente Andrea Missiaglia. Presenti anche atleti ed ex atleti, tra cui l’olimpionica di ginnastica artistica e allenatrice Laura Bortolaso.

«L’amministrazione è orgogliosamente al fianco dell’Umberto I° 1875 in questo importante anniversario – ha detto il sindaco Giacomo Possamai – per il significato sociale del servizio che svolge nei confronti dei ragazzi. Le attività delle società sportive e i valori promossi dal mondo dello sport rappresentano infatti un riferimento essezionale in un periodo particolarmente complesso per le giovani generazioni».

«In questi giorni davvero particolari, in cui tutti gli sportivi d’Italia e non solo guardano a Vicenza per l’arrivo della tredicesima tappa del Giro d’Italia – ha detto l’assessore allo sport Leone Zilio – fa doppiamente piacere festeggiare lo storico traguardo dei 150 anni dell’Umberto I°, nello stesso anno in cui celebraimo i 150 anni dell’Atletica Vicentina e della sezione vicentina del Club Alpino Italiano. Questi festeggiamenti non sono solo l’occasione per ricordare i grandi campioni e le generazioni di giovani che hanno fatto parte di questa gloriosa società, ma anche l’opportunità di approfondire la storia di una realtà profondamente radicata nel tessuto cittadino, a dimostrazione di quanto lo sport sia parte della vita e della cultura di una società».

«È certo che avere tra i padri fondatori una persona dello spessore di Antonio Fogazzaro allora trentaseienne – ha ricordato la presidenteMaurizia Toniolo – non può essere che di buon auspicio per questa società che, nata in sordina da una passeggiata con fucili in spalla, ancora memori forse delle richieste garibaldine di addestrare cittadini alla guerriglia, qualora “lo straniero” pensasse di ritornare. Nel 1869 nasce la federazione Ginnastica d’Italia. Qualche anno dopo gli stessi fondatori Costantino Reyer, Pietro Gallo e Domenico Pisoni danno vita assieme al conte Aucardo Gualdo, il Maestro di scherma Luigi Di Giacomo e altri tra i quali in qualità di Presidente della commissione direttiva proprio il giovane Antonio Fogazzaro, alla Società Ginnastica Vicentina. Sarà poi la passeggiata del maestro Luigi Di Giacomo, da Vicenza a Costozza con i suoi 60 allievi ed i fucili in spalla, a consacrare e dare visibilità alla neonata associazione che poi non si è più fermata».

Tre giorni di eventi dal 23 al 25 maggio

Per festeggiare l’importante traguardo dei 150 anni, le due “anime” dell’Umberto I°, ovvero la Società Ginnastica Vicentina Umberto I° 1875” e l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Umberto I° 1875, propongono tre giorni di eventi, dal 23 al 25 maggio.

Il 23 maggio la sede di contrà dei Burci ospiterà un Consiglio Direttivo dell’U.N.A.S.C.I. società benemerita del C.O.N.I. che si prefigge di promuovere, diffondere e valorizzare l’attività sportiva quale elemento determinante della crescita fisica, morale civile e sociale dei giovani e alla salvaguardia ed incremento del patrimonio storico culturale e sportivo delle società centenarie italiane.

Il 24 maggio dalle 10 sarà inaugurata una mostra storica e fotografica nella Loggia del Capitaniato in Piazza dei Signori dal titolo “I luoghi, le persone e noi”, sui luoghi che hanno ospitato gli allenamenti degli atleti dell’Umberto I° 1875, i presidenti e gli atleti che succedendosi nel tempo hanno lavorato per portare lustro ed onore all’associazione ed infine la società oggi con i suoi atleti, risultati e trofei.

Ad accompagnare l’apertura della mostra ci sarà la presentazione del libro “Il volto umano dell’Umberto I°” di Francesca Rossi.

Nel pomeriggio del 24 maggio alle 17 arriveranno in Piazza dei Signori tutti gli atleti delle due società che si esibiranno in un saggio ginnico, dando dimostrazione dei loro esercizi.

Domenica 25 maggio con partenza alle 10 dalla Loggia del Capitaniato sarà proposta una passeggiata alla scoperta dei luoghi che hanno visto nascere la società: S. Corona, S. Caterina, Stadio, palestra Lampertico, per concludersi in contra’ dei Burci, dove i partecipanti troveranno un piccolo rinfresco.

La storia dell’Umberto I° 1875

La Società Ginnastica Vicentina è stata fondata nel 1875 da Costantino Reyer, Pietro Gallo e Domenico Pisoni – già fondatori nel 1869 della Federazione Ginnastica d’Italia – insieme a Aucardo Gualdo, al maestro di scherma Luigi Di Giacomo e ad Antonio Fogazzaro,

L’associazione cavalca tre secoli di storia, ha visto e fatto nascere in città tutti gli altri sport; i suoi ragazzi eccellevano nell’atletica, nella ginnastica, nella lotta, nel pugilato, nel sollevamento pesi, nella scherma, nonché nel calcio ed il suo invidiabile palmares oggi è motivo di orgoglio e di stimolo per i suoi 300 atleti.

Nei primi anni del ‘900, precursore dei tempi, la SGV Umberto I apre le sue porte alle donne e già dal 1906 e nel 1911 la “centuria femminile” partecipa con onore al concorso di Torino, ritornando “fiera di aver fatto onore a sé stessi, ai loro istruttori e alla città”.

I documenti e gli archivi societari, conservati negli scantinati della scuola elementare adiacente alla palestra di contra’ dei Burci, andarono persi durante l’alluvione del 1966.

In Biblioteca Bertoliana, negli Archivi Comunali e all’Archivio di Stato l’attuale presidente ha rinvenuto di recente i primi Statuti, i prospetti e le piante della prima palestra a S. Corona, la lettera del maestro di scherma Luigi Di Giacomo che comunicava all’allora sindaco la passeggiata da Vicenza a Costozza, evento questo che ha sancito la nascita della società, il Regio Decreto del Re Umberto che imponeva nelle scuole la materia ginnica.