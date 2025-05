Bianchini rinnova con l’Arzignano Valchiampo fino al 2027

L’FC Arzignano Valchiampo annuncia con soddisfazione il rinnovo del contratto con l’allenatore Giuseppe Bianchini, che guiderà la Prima Squadra gialloceleste fino al 30 giugno 2027.

Classe 1976, il tecnico vicentino è arrivato sulla panchina dell’Arzignano nel 2020. Al suo primo anno chiude il Campionato di Serie D – Girone C al secondo posto, conquistando la vittoria nei playoff grazie a un’eccezionale cavalcata. Nella stagione successiva (2021/22), guida la squadra alla promozione tra i professionisti, chiudendo il campionato in testa alla classifica con il miglior attacco e la seconda miglior difesa.

Al debutto in Serie C, nella stagione 2022/23, conclude al nono posto centrando l’accesso ai playoff. Dopo una breve interruzione nel marzo 2024, torna in panchina nell’ottobre dello stesso anno. Da quel momento, cambia volto alla stagione, portando il club dalla zona retrocessione alla salvezza con due giornate d’anticipo e chiudendo al decimo posto con 53 punti, accedendo così al primo turno dei playoff di Serie C NOW.

I numeri del suo secondo ritorno parlano chiaro: dalla 10ª alla 38ª giornata, l’Arzignano Valchiampo è la quarta miglior squadra del girone con 49 punti, frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, segnando 37 gol e subendone 27.

In totale, Bianchini ha collezionato oltre 170 presenze sulla panchina gialloceleste, diventando una figura centrale nel progetto sportivo del club.