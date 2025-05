Breganze sogna la Serie A

Le due finali promozione chiuderanno la stagione 2024-2025 della Serie A2. Quattro squadre si contenderanno i due posti liberi per l’accesso alla massima categoria. Sarà una sfida ancora sui 100 minuti, 50 minuti a Correggio (domani) e Viareggio (Sabato) e 50 minuti a Breganze e Castiglione. Quest’ultime sono le naturali favorite, viste la vittorie delle stagioni regolari dei due gironi. In Coppa Italia, invece, entrambe non hanno brillato, ma sono riuscite a trovare degli aggiustamenti in corsa (Breganze) e l’innesto di due giocatori (Cabella out per infortunio, Lasorsa dal cambio di casacca). La prima gara si giocherà in casa della peggio classificata, mentre gli scontri diretti stagionali sono una vittoria (esterna) a testa. Le figure più importanti sono Facundo Posito 45 reti e 40 per Diego Casari (reti stagionali). A livello difensivo in stagione regolare sono 60 le reti subite da Breganze e 72 da Correggio. Nella seconda finale promozione “B” la difesa più performante è della Pumas Viareggio, 32 reti contro 45 del Castiglione, mentre a livello realizzativo sono 21 le reti del cileno Mora contro le 35 di Federico Buralli. Il giovane giocatore sudamericano però non sarà possibile convocarlo nella prima partita, in quanto è squalificato per una giornata dopo il cartellino rosso dell’ultima gara di semifinale. Anche in questo caso come nelle Semifinali, in caso di pareggio tra gol fatti e gol subiti, sommandoli tra le due gare, sarà promossa la squadra meglio classificata in Stagione Regolare. Il ritorno, ossia la gara definitiva, sarà in contemporanea Sabato 24 Maggio 2025

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A2 – PLAYOFF PROMOZIONE – FINALI – GARA DI ANDATA – Programma e designazioni arbitrali

GIRONE A – Venerdì 16 Maggio 2025 – ore 20:45 – Palasport Dorando Pietri di Correggio (RE)

BDL MINIMOTOR CORREGGIO H. – HOCKEY BREGANZE

ArbitrI: Simone Brambilla di Agrate (MB) e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA)

DIRETTA YOUTUBE – Commento di Francesco Ferrari

GIRONE B – Sabato 17 Maggio 2025 – ore 20:45 – Pista Dorando Pietri di Viareggio (LU)

PUMAS ANCORA VIAREGGIO – BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE

Arbitri: Cristiano Parolin di Bassano (VI) e Sergio Nicoletti di Castelgomberto (VI)

DIRETTA YOUTUBE – Commento di Paolo Lazzarini