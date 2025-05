Bassano show: 6-2 e serie sull’1-1

Ubroker Bassano pareggia la serie, vincendo 6-2. Decidono le doppiette di Scuccato e Silva

A metà del secondo tempo lo strappo decisivo

L’UBroker Bassano pareggia la serie, vincendo Gara-2 per 6-2. Una vittoria solidissima per la formazione di Bertolucci, capace di essere più cinica e più precisa in tutti i reparti. Trissino è riuscita solo parzialmente ad esprimere il proprio gioco, mancando poi in intensità in fase difensiva. La serie di Semifinale si resetta, ma il vantaggio della pista è sempre a favore dei blucelesti che dovranno rifarsi domenica.

Un tiro dalla lunga distanza di Galbas spezza l’equilibrio e la fase di studio, ma la risposta del Trissino è con il gioco da funamboliere di Alvarinho, pareggiando i conti in schiacciata. La risposta immediata dei giallorossi con la marcatura di Riba in velocità dopo aver battuto il centropista. Il gol di Scuccato in contrattacco però spacca il match, firmando il 3-1 ma con la complicità della difesa trissinese, troppo lenta nel ripiegamento. Nella ripresa i blucelesti riordinano le idee e ripartono a testa bassa per chiudere il gap. Alvarinho si fa subito pericolosissimo per il momentaneo 3-2, ma ci sono anche un paio di occasioni in cui il portiere Verona ha salvato il risultato. Ma la verve offensiva bassanese sembra non conoscere flessione ed ancora un tiro dalla media distanza di Capitan Scuccato fissa il decisivo 4-2 (minuto 13). Trissino prova a tirare le ultime cartucce con i suoi bomber ma ancora Verona dice di no. Due reti di Ivo Silva di pregevole fattura chiudono il match fino al definitivo 6-2, di cui un’alzata e schiacciata ravvicinata che va alzare in piedi tutti gli spettatori del PalaUbroker.

Le foto delle partite sul Dropbox Skate Italia https://www.dropbox.com/scl/fo/0tj1isetda25m6wq4yed8/ACgwIfenl3zuYwJxVQsBcqo?rlkey=ufa30i6oj48czx1wp847u10m3&st=jvblm31s&dl=0