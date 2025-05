Volksbank Vicenza Volley – Il presidente Scanagatta ed i suoi programmi per il futuo

Serie B1 femminile, Franco Scanagatta (Volksbank Vicenza Volley): “Subito al lavoro per provare a raggiungere i play off nella prossima stagione”

Il presidente biancorosso traccia la rotta dopo aver accarezzato gli spareggi-promozione per l’A2. Prima operazione, la conferma di coach Mariella Cavallaro

VICENZA, 14 MAGGIO 2025 – E’ passato solo qualche giorno dalla beffa sportiva di Riccione, che ha visto la squadra sconfitta e fuori definitivamente dall’accesso ai play off di B1 femminile. Mentre l’amaro in bocca può rimanere ancora in via residuale, la società è già al lavoro per costruire il futuro. Ieri sera la Volksbank Vicenza Volley si è radunata al Vicenza Tiepolo Hotel, ospiti di Giorgio Grippa (proprietario della struttura e anche socio del sodalizio pallavolistico) per la cena di fine stagione con squadra, staff e dirigenza.

A fare il punto della situazione è il presidente biancorosso Franco Scanagatta. “Innanzitutto ringraziamo le ragazze e lo staff tecnico per le emozioni che ci hanno regalato nel corso di una stagione avvincente, che si è risolta solamente all’ultima giornata. Purtroppo il verdetto finale non ci ha sorriso per un solo punto e sono svaniti quei play off che erano il nostro traguardo ambito dopo averli centrati oltretutto nell’annata precedente. Da qui ripartiamo: ci siamo subito messi al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione per provare a raggiungere i play off di B1 che abbiamo solo accarezzato”.

Dalle parole ai fatti: la società berica, infatti, annuncia la conferma di coach Mariella Cavallaro, la “prima pietra” della nuova annata sottorete. “Riteniamo – prosegue Scanagatta – che per passione, spirito di appartenenza e competenza sia la figura giusta per alimentare il nostro progetto sportivo. Tra i suoi pregi che abbiamo apprezzato, il saper costruire un ottimo clima di lavoro in palestra, con serenità e ambizione a braccetto”.

“Per me – le parole di coach Cavallaro – è motivo di grande orgoglio aver la possibilità di continuare il percorso da allenatrice in questa società così unica sotto il profilo organizzativo e umano. È una società con la quale condivido lo spirito di raggiungere risultati sportivi sempre più importanti accompagnati da un’organizzazione precisa e uno staff professionale. Vogliamo alzare la famosa asticella e provare a raggiungere risultati sfumati per nulla sempre nel rispetto delle persone, in un clima sereno e attento alle esigenze ma anche di duro lavoro. Mi porterò dietro un ricordo bellissimo della passata stagione, ho avuto il privilegio di allenare un gruppo motivato, che ha saputo sempre reagire in positivo alle mille vicissitudini cercando di esprimere sempre la migliore pallavolo possibile, e del quale ho grandissima stima. Ringrazio il presidente Franco Scanagatta per la fiducia rinnovata, tutto il direttivo e Andrea Ostuzzi per il percorso che continua da anni nella stima reciproca”.