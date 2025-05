Famila Basket Schio ed il 13° scudetto

13° SCUDETTO PER IL FAMILA BASKET SCHIO: LA CITTÀ RENDE OMAGGIO ALLE SUE “ORANGE”

Schio, 14 maggio 2025 – Un’altra memorabile pagina della sua storia sportiva è stata scritta dal basket femminile scledense dal Famila Basket Schio. Con la vittoria in gara 5 della finale scudetto contro l’Umana Reyer in un Palaromare a Schio da tutto esaurito, le “Orange” hanno conquistato il loro 13° titolo italiano, confermandosi tra le realtà più prestigiose del basket femminile nazionale.

Un successo che arricchisce ulteriormente il palmarès della società: record assoluto di Coppe Italia (16), 13 Supercoppe e 13 scudetti, secondo solo alla leggendaria Pool Comense. Una squadra solida, costantemente ai vertici, guidata dal coach greco Georgios Dikaioulakos e dal presidente storico Marcello Cestaro, alla guida del club dal 1987.

Le giocatrici del Famila Schio, che si allenano e disputano le gare casalinghe al PalaRomare, rappresentano con orgoglio il volto sportivo della Città, che nel 2023 è stata insignita del titolo di “Città Europea dello Sport”.

Questa mattina, nella Sala Consiliare del Municipio, l’amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio alla squadra con un momento istituzionale di celebrazione. Presenti le atlete, lo staff tecnico e dirigenziale, accolti dal sindaco, Cristina Marigo, dall’assessore allo sport Aldo Munarini, e dall’assessore al bilancio, Chiara Parise, che hanno consegnato pergamene commemorative: al team e al presidente Cestaro, con messaggi di stima e riconoscenza per il lavoro svolto.

La targa per la squadra, riporta messaggio: “L’Amministrazione Comunale si congratula per la conquista del 13° scudetto nel massimo campionato di basket femminile, frutto dell’intenso e appassionato lavoro di squadra svolto dalle atlete e da tutto lo staff, che ha portato a ottenere importanti risultati sportivi, regalando alla Città intense emozioni.”

Mentre quella per il presidente Marcello Cestaro, contiene il riconoscimento per il suo instancabile impegno da 38 anni: “L’Amministrazione Comunale si congratula con la Società Famila Basket Schio per la conquista del 13° scudetto nel massimo campionato di basket femminile, che ha regalato alla Città intense emozioni. Schio è orgogliosa dei successi sportivi raggiunti in questi anni dalle Sue talentuose ‘Orange’.”

Dichiara il sindaco, Cristina Marigo: “Siamo onorati di questo bellissimo risultato. Questo scudetto permette a Schio di essere conosciuto quantomeno in tutta Italia e dare grandissimo pregio alla nostra Città oltre che mantenere i riflettori accesi rispetto ad uno sport di squadra che è un patrimonio della nostra comunità”.

“Con questo titolo superiamo, di fatto, i 12 scudetti conquistati da Vicenza che negli anni 80-90 aveva fatto la storia del basket femminile, restando oggi solo dietro alla ginnastica comense che ne ha vinti 15. Questo ulteriore traguardo – ha dichiarato l’assessore Aldo Munarini – è il frutto di una progettualità sportiva seria, della passione che anima questa società e del talento straordinario delle sue atlete. Il Famila Schio è un esempio virtuoso per tutto il movimento sportivo, e non solo: rappresenta una comunità che crede nello sport come scuola di vita, strumento di crescita e veicolo di valori positivi. Le ‘Orange’ sono ambasciatrici di Schio nel mondo e a nome di tutta la Città, esprimo il più sincero ringraziamento per il percorso eccezionale compiuto”.

Sottolinea il presidente Marcello Cestaro: “Questo13mo scudetto ha portato qualcosa di nuovo: un entusiasmo incredibile che, grazie al coach e alle atlete, ci hanno trasmesso un messaggio universale: mai fermarsi, anche di fronte agli inciampi o alle sconfitte, come è accaduto in gara 3 e 4. Grazie alla caparbietà e all’impegno i risultati arrivano!”.