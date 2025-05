Team Bassano d’argento al Targa Florio

Sfumata la vittoria per Lombardo ad una prova dalla fine, arriva comunque un ottimo secondo posto grazie a Smiderle con la Subaru. Sette su dieci gli equipaggi all’arrivo. Prossimo impegno all’Antibes “europeo” per tre portacolori dell’ovale azzurro

Romano d’Ezzelino (VI), 13 maggio 2025 – Presente con dieci equipaggi al recente Targa Florio Historic Rally, il Team Bassano si è messo in bella evidenza anche nel terzo atto del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, soprattutto con due equipaggi che hanno animato la sfida per la vittoria, risultato che era nelle mani di Angelo Lombardo e Roberto Consiglio costretti però alla resa per un problema meccanico alla loro Porsche 911 RS nel corso della penultima prova speciale. La consolazione è arrivata per mano di Andrea Smiderle e Gianni Marchi alla loro prima partecipazione al rally siciliano e per di più, con la Subaru Legacy 4Wd che mai avevano usato in precedenza e che hanno portato sul secondo gradino del podio assoluto e di 4° Raggruppamento.

Nella top-ten figurano poi altri tre equipaggi, tutti su Porsche 911: con la versione SC hanno chiuso Roberto Rimoldi e “Davis” settimi e secondi di 3° Raggruppamento, seguiti da Raffaele e Salvatore Picciurro, ottavi con la RS portata al secondo posto di 2° Raggruppamento, stessa vettura utilizzata da Nicola Tricomi e Giuseppe Lusco, decimi nella generale e terzi di categoria.

Prestazione eccellente anche per Massimo Giudicelli affiancato nell’occasione da Christian Soriani sulla Volkswagen Golf GTI con la quale si sono aggiudicati la loro classe chiudendo diciassettesimi assoluti e, due gradini più in basso hanno concluso Alessandro Russo e Tiberio Mascellino, quinti di classe su Porsche 911 SC. Unici in gara nel 1° Raggruppamento con una 911 S 2.0, Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi hanno corso una gara in ottica campionato chiudendo al ventesimo posto.

Oltre al ritiro di Lombardo, vanno segnalati anche quelli patiti da Matteo Luise e Melissa Ferro appiedati da un problema alla sospensione della loro Fiat Ritmo 130 TC e quello di Alfredo Gippetto e Cinzia Picone Lombardino fermi a due prove dalla fine con la Volkswagen Golf GTI.

Un appunto riguardo alla classifica delle scuderie dove, per un evidente errore, non compare il Team Bassano che, conti alla mano, si sarebbe aggiudicato la vittoria di categoria.

Nella seconda gara del Tricolore Velocità Circuito svoltasi all’Autodromo del Mugello, in seconda divisione erano due i portacolori del Team Bassano entrambi al traguardo: Roberto Piatto ed Umberto Cantù si sono piazzati noni assoluti con la Fiat Ritmo 75 precedendo di due posizioni Roberto Grassellini su Opel Kadett GT/e.

Nel prossimo fine settimana l’attenzione sarà verso il Rally Antibes Côte Azur, terzo round del Campionato Europeo FIA al via del quale vi saranno Ermanno Sordi e Flavio Zanella su Porsche 911 SC/RS Gruppo B del 4° Raggruppamento, mentre con le versioni RS del 2° saranno della partita Angelo Lombardo e Pietro Tirone, affiancati rispettivamente da Roberto Consiglio e Vincenzo Torricelli. Due le tappe nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 maggio.