Targa Florio col segno “più” per la Scuderia Palladio Historic

Due su due, con buoni riscontri, i portacolori del “gatto col casco” al traguardo di un’edizione particolarmente impegnativa della “cursa” siciliana,

terzo round del Tricolore Rally Storici

Vicenza, 12 maggio 2025 – Con la disputa del recente Targa Florio Historic Rally, per la Scuderia Palladio Historic va in archivio con un esito senza dubbio soddisfacente la terza presenza stagionale nel palcoscenico del Campionato Italiano Rally Auto Storiche.

Per Riccardo Bianco, alla sua prima partecipazione al celebre rally siciliano, è stata una gara corsa principalmente in ottica “campionato”, quindi con una tattica di gara finalizzata a capitalizzare al meglio il coefficiente maggiorato a 1,5 assegnato al Targa Florio, cercando comunque di tenersi in gioco per puntare alla posizione d’onore in 3° Raggruppamento. Nella prima tappa condizionata dalle variabili condizioni meteo che hanno reso ancor più impegnative le strade, Bianco affiancato per l’occasione da Salvatore Cicero sulla Porsche 911 SC, ha cercato di limitare i danni messo anche in guardia da un paio di testacoda che non gli hanno dato possibilità di tentare di puntare alla seconda posizione, confermando anche a fine gara il terzo posto di classe e di 3° Raggruppamento, chiudendo al nono posto assoluto.

Molto buona è stata anche la condotta di gara tenuta da Francesco Ospedale e Antonio Cesare Mancuso su Opel Kadett GSI, autori di una bella risalita nella generale rimontando ben tredici posizioni, per tagliare il traguardo chiudendo undicesimi assoluti e con la grande soddisfazione della vittoria di classe nella gara titolata di casa.

Uno sguardo al precedente fine settimana, riporta alla cronoscalata “Levico Vetriolo Panarotta” svoltasi nella località termale trentina; valevole per la IRSCUP, ha contato al via nella gara della auto storiche anche due piloti della Scuderia Palladio Historic. Un convincente “PAC”, sempre più a suo agio al volante della Lola T590 motorizzata Ford 1300 ha chiuso al decimo posto assoluto aggiudicandosi la vittoria di classe; buona anche la gara di “Otto Von Ranap” secondo di classe e quarantesimo assoluto con la Fiat Giannini 128 NP.