Aurelia Schober trionfa al Next Gen

La Next Gen che avanza? Ha quattordici anni (ne compirà 15 il prossimo 5 giugno!), papà italiano e mamma austriaca, ma ha scelto di gareggiare per i colori azzurri e, con la maglia del club, per Tennis Comunali Vicenza, il circolo cittadino che l’ha tesserata.

Segni particolari? Un gioco esplosivo, sia con il diritto che con il rovescio a due mani, accompagnato da un buon servizio.

Aurelia Schober ha iscritto il suo nome tra i vincitori del torneo Super Next Gen Italia, organizzato sui campi di via Monte Zebio e riservato alle categorie Under 16 e 18.

La sua, nonostante la giovanissima età, è stata una cavalcata vincente, che l’ha vista concedere pochissimo alle avversarie. In finale ha dovuto arrendersi Sara Aber (2.5 del CT Bologna), battuta con il punteggio di 6-1 6-4. La semifinale, invece, è stata più combattuta: Aurelia ha avuto la meglio sulla compagna di squadra Vittoria Zorzi per 6-3 6-4. Nei primi due turni, aveva inflitto un duplice 6-1 a Veggiari e un doppio 6-0 a Dell’Antonia.

“Sono molto contenta di questo mio primo torneo con i colori di Tennis Comunali Vicenza, non solo per la vittoria, ma soprattutto per il gioco che ho messo in mostra – esordisce Aurelia – E poi sono riuscita a rimanere calma su ogni punto, senza mai perdere la concentrazione”.

Nata a Voitsberg, un piccolo paese vicino a Graz, ha preso in mano la sua prima racchetta a soli quattro anni: “In realtà, in famiglia non c’è nessuno che gioca – racconta – però io ho provato e mi è piaciuto così tanto che non ho praticato altri sport.”

Se Aurelia Schober è la vincitrice del tabellone maschile Edoardo Dolcetta Capuzzo si è imposto in quello maschile. Il giocatore del GAM Arbizzano, dopo la finale persa lo scorso anno, ha potuto festeggiare piegando la resistenza di Matteo Negrini (Circolo Tennis Cerea) con il risultato di 7-6 1-6 6-2.

A complimentarsi con loro il tecnico Sebastian Vazquez, in rappresentanza anche del presidente del circolo ospitante Enrico Zen, affiancato dalla consigliere regionale della Fitp Marta Gardin.

Da aggiungere che il torneo ha fatto registrare numeri davvero da record. 276 gli iscritti, con 81 ragazze e ben 195 giocatori nel maschile.

Giudice arbitro Mauro Ceriello affiancato da Valentina Mamich.