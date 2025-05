La decina del Team Bassano alla Targa Florio

Con una squadra di spessore composta da dieci equipaggi, la scuderia nove volte tricolore

si prepara ad affrontare il terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto

Storiche in programma nel fine settimana a Palermo

Romano d’Ezzelino (VI), 7 maggio 2025 – Con l’imminente Targa Florio Historic Rally in programma a Palermo venerdì e sabato prossimi, riprende il cammino del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, giunto al terzo degli otto appuntamenti stagionali. Tra gli elementi di spicco della gara siciliana, anche la presenza del Team Bassano che schiera dieci equipaggi ovvero, oltre un quarto di quelli iscritti in totale.

Il primo a comparire nell’elenco da poco diffuso è quello composto da Matteo Luise e Melissa Ferro su Fiat Ritmo 130 TC, già più volte brillanti protagonisti sulle strade delle Madonie. Tocca poi al neo equipaggio portacolori dell’ovale azzurro, ovvero Angelo Lombardo e Roberto Consiglio al via nella gara di casa con la Porsche 911 RS, mentre con una versione SC del 3° Raggruppamento sarà della partita Roberto Rimoldi affiancato da “Davis”; alle loro spalle debuttano con la Subaru Legacy 4Wd Andrea Smiderle e Gianni Marchi, mentre con un’altra accoppiata di Porsche 911 RS troviamo Raffaele e Salvatore Picciurro e Nicola Tricomi navigato da Giuseppe Lusco. Altra coupé di Stoccarda, ma in versione S 2.0 del 1° Raggruppamento per Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi e un’ulteriore SC del 3° la porteranno in gara Alessandro Russo e Tiberio Mascellino. Completano la decina le due Volkswagen Golf GTI di Massimo Giudicelli e Alfredo Gippetto, affiancati rispettivamente da Andrea Paolini e Cinzia Picone Lombardino.

Dodici le prove speciali in programma, suddivise in due tappe che si correranno venerdì 9 e sabato 10 maggio con partenza e arrivo a Palermo; circa 110 i chilometri cronometrati sui 690 del percorso totale.

Sempre nel prossimo fine settimana, si correrà all’Autodromo del Mugello la seconda gara del Campionato Italiano Velocità Auto Storiche al via della quale ci sarà Roberto Grassellini su Opel Kadett GT/e Gruppo 1.

Sabato scorso si è disputata la cronoscalata Levico – Vetriolo – Panarotta che ha visto Ezio Scalabrin piazzarsi ventiquattresimo assoluto e primo di classe su Opel Kadett GSI e Matteo Armellini, primo di classe e trentaduesimo nella generale con l’Autobianchi A112 Abarth.