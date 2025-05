Gli studenti dell’Istituto Masotto di Noventa sono Sulla “Strada giusta”

E’ andato in scena il gran finale dell’undicesima edizione de “La strada giusta”, il progetto di sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale articolato in percorso formativo in tema di mobilità sicura e sostenibile che, dal 2014 ad oggi, ha coinvolto complessivamente oltre 15 mila studenti (oltre mille nell’anno corrente).

Educazione e prevenzione sono le parole chiave del progetto portato avanti, ormai da 11 anni, dalla Prefettura e dall’Ufficio scolastico territoriale, in collaborazione con l’Amministrazione provinciale di Vicenza, il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Sezione di Polizia Stradale, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il SUEM 118, l’Automobile Club di Vicenza, i Comandi di Polizia Locale del territorio, grazie al sostegno dei Lions Club e della Fondazione delle Banche di Credito Cooperativo della provincia di Vicenza.

Ad aprire la mattinata, la messa in scena dello spettacolo “I Vulnerabili” della compagnia teatrale Zelda, gentilmente offerto dall’Automobile Club e dal Panathlon di Vicenza, che ha affrontato il tema della sicurezza stradale in modo diverso, con un approccio coinvolgente e diretto, divertente ma allo stesso tempo riflessivo: grande mattatore Filippo Tognazzo, autore, regista e attore..