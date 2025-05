Fiorese è secondo di Over 55 alla prima in RS

Rosà (VI), 07 Maggio 2025 – È stato un fine settimana all’insegna di due classiche italiane per Rally Team, ad iniziare da un Rally Elba che ha aperto ufficialmente l’International Rally Cup.

Buon debutto del presidente Pier Domenico Fiorese sulla Skoda Fabia RS Rally2, curata da PR2 Sport e condivisa con Francesco Zannoni, secondo di Over 55 tra gli iscritti all’IRC e ventitreesimo nella classifica finale riservata alle vetture di classe R5 – Rally2.

“L’obiettivo era fare chilometri per capire la nuova Fabia RS” – racconta Fiorese – “quindi siamo partiti cauti ed abbiamo aumentato il ritmo gradualmente. Il posteriore si muoveva leggermente e questo non mi ha dato il massimo della sicurezza. Grazie all’intervento dei nostri ragazzi siamo riusciti a trovare la quadra, abbassando sensibilmente i nostri tempi. Va bene così.”

Settima piazza di classe per il giovane Kevin Caliaro, al debutto nella serie con una Renault Clio Rally5 di MFT Motors ed affiancato da Fabio Andrian, in difficoltà con un fondo particolarmente scivoloso ed attardato da una penalità nata da un problema di natura tecnica.

Per il pilota di Crespadoro anche il settimo in gruppo RC5N ed un quinto tra gli Under 25.

Peggio è andata a Davide Scarso, con Francesco Scarso su una Renault Clio RS gruppo N, costretto al ritiro dopo due chilometri di speciale per il cedimento di un cuscinetto al posteriore.

Dagli asfalti elbani, calcati tra Venerdì e Sabato, agli sterrati marchigiani del Rally Adriatico, terzo atto del Campionato Italiano Rally Terra andato in scena tra Sabato e Domenica.

Partenza convincente per l’ex leader del raggruppamento 4WD nel tricolore, Walter Lamonato, che, dopo essersi inserito in terza posizione di classe e di gruppo, incappava in una toccata sulla terza, parcheggiando la Ford Fiesta Rally3 di Avior Racing condivisa con Beatrice Croda.

Il pilota di Valdobbiadene si consola con la terza posizione provvisoria in 4WD e con la quarta tra gli Over 55, attendendo con ansia l’arrivo del prossimo impegno per puntare alla rivincita.

Terminata prima del via l’avventura di Filippo Vanzetto, al suo fianco Giorgio Simioni, protagonista di un cappottamento durante lo shakedown che, pur non arrecando eccessivi danni alla Peugeot 208 Rally4 di Baldon Rally, lo ha spinto a scegliere la strada del ritiro.

A riportare il sorriso, seppure a denti stretti, ci ha pensato Marco Recchia, alle note Federica Gilli si una Renault Clio RS gruppo N, terzo di classe N3 e quarto in gruppo RC5N.

Primi punti per lui che si inserisce in settima piazza nel tricolore produzione a due ruote motrici.

“Abbiamo sbagliato completamente assetto e gomme al primo giro” – racconta Recchia – “ma, grazie all’assistenza, abbiamo migliorato tantissimo l’auto. Avremo modo di rifarci in futuro.”

È durata soltanto tre prove speciali l’Adriatico di Mirco Mattiazzo, in coppia con Gino Tessari su una Peugeot 106 Rallye gruppo N, costretto allo stop anticipato per problemi al cambio.

Un ritiro che non lo esclude dalla lotta per il tricolore due ruote motrici che, guardando alla provvisoria del produzione, lo vede in terza posizione con lo scarto già considerato.