Ceccato jr. prende confidenza all’Elba

Tanta l’esperienza incamerata dal pilota di Bassano del Grappa nella prima dell’IRC, ben oltre il risultato di una classifica che nasconde le reali priorità di oggi.

Bassano del Grappa (VI), 05 Maggio 2025 – Scorrendo la classifica finale del Rally Elba, evento inaugurale per la stagione 2025 dell’International Rally Cup, verrebbe da pensare ad una battuta a vuoto per Giovanni Ceccato ed invece il fattore positivo è ben presente.

Il pilota di Bassano del Grappa era del tutto consapevole, già dalla vigilia, che l’aver deciso di entrare in una vera e propria gabbia di leoni, una classe Rally4 condita da giovani talenti e da vecchi leoni che non vogliono smettere di ruggire, non sarebbe stata una passeggiata di salute.

Il portacolori di New Turbomark Rally Team, sempre supportato da Jteam, doveva pure fare i conti con una vettura assaggiata soltanto a Modena, la Peugeot 208 Rally4 di GF Racing.

“Eravamo ben consapevoli di dover tornare sui banchi di scuola all’Elba” – racconta Ceccato – “e questo non ci ha per niente spaventato. Correre oggi con una Rally4 vuol dire accettare di confrontarsi in quella che è forse la classe più competitiva in Italia, probabilmente seconda solo alla Rally2. Abbiamo accettato questa sfida e dobbiamo avere pazienza. Cresceremo, è certo.”

Quattordicesimo di categoria al termine del Venerdì il più giovane di casa Ceccato, affiancato da Enrico Bracchi, incappava in un paio di penalità al Sabato, partenza anticipata sul terzo crono ed una slow zone non rispettata sul quinto, che appesantivano ulteriormente il carico.

Resta la buona progressione complessiva, avvicinandosi alla top ten di classe con l’undicesimo finale tra le Rally4 e nel Trofeo Pirelli Star Rally4, oltre al quattordicesimo di gruppo RC4N.

“Gran bella gara l’Elba” – aggiunge Ceccato – “e, nonostante la classifica, ci siamo divertiti. Abbiamo portato a casa tanta esperienza per il futuro ed abbiamo centrato quelli che erano i nostri personali obiettivi di trasferta. Abbiamo faticato tanto a capire questo asfalto scivoloso ed abbiamo provato ad aumentare il nostro ritmo, speciale dopo speciale. Il risultato? Sicuramente non ci soddisfa ma vogliamo partire da questo per spingere ancora di più nelle prossime gare. Grazie a tutti i partners, alle scuderie che ci supportano ed al team. L’IRC è ancora lungo.”