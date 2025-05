Ceccato ed un sogno chiamato Targa Florio

Il pilota di Bassano del Grappa taglia un traguardo personale ancora prima del via, quello di essere iscritto alla gara più antica del mondo.

Bassano del Grappa (VI), 05 Maggio 2025 – Siamo ancora lontani dalla partenza ufficiale nel cuore di Palermo ma per Vittorio Ceccato è già festa, vedendo il proprio nome nell’elenco iscritti della gara più antica al mondo, il Rally Targa Florio giunto alla centonovesima edizione.

Il terzo appuntamento valevole per il Campionato Italiano Assoluto Rally, in programma per il prossimo fine settimana, porterà il pilota di Bassano del Grappa su strade che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale, coronando uno dei suoi sogni fino ad oggi proibiti.

“Saremo al via della Targa Florio” – racconta Ceccato – “che è la gara più antica al mondo, la più blasonata e, anche se oggi non è più l’evento di un tempo, calcare queste strade che trasudano storia è qualcosa di magico. Era uno dei sogni che custodivo gelosamente nel mio cassetto e, tra qualche giorno, il tutto diventerà una realtà che non vedo l’ora di vivere.”

Forti emozioni in vista per il portacolori di New Turbomark Rally Team, sostenuto da Jteam, che dovrà presto tornare al suo massimo livello di concentrazione per sfruttare al meglio il coefficiente maggiorato, a quota 1,5, per il round numero tre del CIAR targato 2025.

Attualmente terzo a pari merito con Marcucci, nella classifica riservata agli Over 55, il bassanese sarà chiamato a recuperare il divario con una vetta lontana diciotto lunghezze.

“La Targa Florio avrà coefficiente aumentato” – aggiunge Ceccato – “quindi dovremo sfruttare al meglio questa occasione perchè, pur essendo al debutto nel CIAR, non siamo qui per fare gli spettatori e vogliamo giocarci ogni carta possibile per puntare al titolo tra gli Over 55.”

Un determinato Ceccato è pronto quindi a tornare al volante della Skoda Fabia RS Rally2 di P.A. Racing, in coppia con Daniel Pozzi, per affrontare le due tappe previste.

Si partirà Venerdì 9 Maggio con un doppio passaggio su “Targa” (10,00 km), “Campofelice – Collesano” (12,50 km), “Scillato” (13,15 km) e su “La Generosa” (2,25 km).

Il giorno seguente, Sabato 10 Maggio, spazio ad un terzo giro sui crono già visti al Venerdì.

“Dopo Alba abbiamo una maggiore consapevolezza di noi stessi e del mezzo” – conclude Ceccato – “ma, essendo all’esordio qui, conteremo sull’esperienza di Alessandro Perico e di Fabrizio Credentino che ci metteranno in condizione di esprimerci al meglio. Per una trasferta unica, come questa a Palermo, ci presenteremo con una livrea dedicata alla Sicilia. Ci auguriamo di vivere una gara asciutta, lineare sul profilo meteo, ma sappiamo che sarà un weekend difficile. Grazie a tutti i nostri partners, da New Turbomark Rally Team a Jteam, da Pirelli ad Atech Racing, da P.A. Racing a Daniel ed alla mia famiglia che mi è sempre vicina.”