Doppietta di Atletica Vicentina ai campionati regionali Allievi

ATLETICA LEGGERA – Campionati regionali allievi per società nel segno di Atletica Vicentina.

A Vittorio Veneto, in un fine settimana di gare che ha visto in pista 1500 atleti in rappresentanza di oltre 50 club, la formazione berica si è imposta nella classifica maschile (9168 punti), precedendo due squadre di Marca, Vittorio Atletica (8588) e Trevisatletica (8183). In campo femminile l’Atletica Vicentina ha ripetuto il successo ottenuto l’anno scorso sulla stessa pista vittoriese, mettendo insieme 9642 punti. Argento per le Fiamme Oro Padova (9436), bronzo per il Team Treviso (8847).

Bella doppietta di Benedetta Dambruoso (Valley Athletics Team), leader nei 100 in 11”96 controvento e nei 200 in 24”10, record personale. Emma Veronese (Fiamme Oro Padova) ha avvicinato il personale nel disco (44.39) e vinto nel martello (51.07). Progressi per Mattia Ortolani (Atl-Etica Impresa Sociale) nel giavellotto (58.15), Elisa Ghiraldo (Atl. Lib. Sanp) nel triplo (11.95, +2.0) e Iris Lazzaris (Valley Athletics Team) nel peso (14.18). Tommaso Chichi (Fondazione M. Bentegodi) si è migliorato di un centimetro nell’altro, valicando per la prima volta i 2 metri. Memorial Giovanni Maria Idda, giunto alla 36^ edizione, ad Arianna Dei Negri (Silca Ultralite Vittorio Veneto), prima negli 800 in 2’12”97.

Il prossimo weekend, ancora nel Trevigiano, riflettori puntati sulla fase regionale dei Campionati Italiani assoluti di società: si gareggia a San Biagio di Callalta e, per un ridotto numero di gare, a San Vendemiano.

RISULTATI. 1^ GIORNATA. Allievi. 100 (-0.1): 1. Edwin Fermin Galvan (Atl. Lib. Sanp) 10”90. 400: 1. Amin Pietro Cavion (Atl. Vicentina) 50”55. 1500: 1. Giovanni Grespi (Coin Venezia) 4’07”89. 2000 siepi: 1. Andrea Pol (Vittorio Atletica) 6’12”07. 110 ostacoli (-0.7): 1. Jacopo Cinquegrani (Trevisatletica) 14”33, 2. Matteo Candeago (Athletic Club Firex Belluno) 14”56, 3. Gabriele Faganello (ATL-Etica Impresa Sociale) 14”56. Asta: 1. Alessio Buranello (Atl. San Biagio) 3.90. Triplo: 1. Rocco Magnan (Atl. Vis Abano) 13.36 (-0.1). Disco: 1. Antonio Maria Fortuna (Atl. Vicentina) 47.34. Giavellotto: 1. Mattia Ortolani (Atl-Etica Impresa Sociale) 58.15. Marcia (5000 m): 1. Davide Da Re (Vittorio Atletica) 25’38”26. 4×100: 1. Atl. Vicentina (Dal Monte, Poier, Zaccaria, Gutierrez Martinez) 44”07. Allieve. 100 (-1.5): 1. Benedetta Dambruoso (Valley Athletics Team) 11”96, 2. Micol Lazzarini (Team Treviso) 12”35. 400: 1. Kalidjatou Bance (Atl. Vicentina) 55”54. 1500: 1. Silvia Coletti (Dolomiti Belluno) 4’48”19. 2000 siepi: 1. Lavinia Bigolin (Atl. Vicentina) 7’33”95. 100 ostacoli (-0.2): 1. Giorgia Zanon (Coin Venezia) 14”13, 2. Sofia Aldighieri (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 14”52 (-0.3). Alto: 1. Sofia Zanon (Vis Abano) 1.67. Triplo: 1. Elisa Ghiraldo (Atl. Lib. Sanp) 11.95 (+2.0). Peso: 1. Iris Lazzaris (Valley Athletics Team) 14.18. Marcia (5000 m): 1. Anita Marchi (Atl. Vis Abano) 25’17”71. 4×100: 1. Atl. Vicentina (Basso, Tecchio, Del Federico, Dim) 48”66, 2. Fiamme Oro Padova (Merlin, Briana, Andreazzo, Bergamasco) 49”05, 3. Atl. San Bonifacio-Valdalpone (Tinazzi, Aldighieri, Pirana,Vinco) 49”50.

2^ GIORNATA. Allievi. 200 (+0.3): 1. Christian Feder Bombana (Atl. Insieme Verona) 22”20, 2. Andrea Dal Monte (Atl. Vicentina) 22”21. 800: 1. Tommaso Da Riva (Vittorio Atletica) 1’57”46. 3000: 1. Giovanni Grespi (Coin Venezia) 9’12”37. 400 ostacoli: 1. Mattia Ortolani (ATL-Etica Impresa Sociale) 56”15. Alto: 1. Tommaso Chichi (Fondazione M. Bentegodi) 2.00. Lungo: 1. Alvise Piazzi (Fondazione M. Bentegodi) 6.65 (-0.9). Peso: 1. Francesco Carletto (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 15.76. Martello: 1. Mattia Polles (Team Treviso) 58.13. 4×400: 1. Atl. Vicentina (Longhi, Poier, Gutierrez Martinez, Cavion) 3’26”17. Allieve. 200 (+0.1): 1. Benedetta Dambruoso (Valley Athletics Team) 24”10, 2. Micol Lazzarini (Team Treviso) 25”15, 3. Elisabetta Tinazzi (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 25”27. 800: 1. Arianna Dei Negri (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 2’12”97. 3000: 1. Rebecca Gava (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 10’24”62. 400 ostacoli: 1. Sofia Zambon (Atl. Villorba) 1’02”09. Asta: 1. Sofia Gorgosalice (Coin Venezia) 3.60. Lungo: 1. Lovely Giusti (Ana Atl. Feltre) 5.73 (0.0). Disco: 1. Emma Veronese (Fiamme Oro Padova) 44.39. Giavellotto: 1. Paloma Castillo (Atl. Vicentina) 38.22. Martello: 1. Emma Veronese (Fiamme Oro Padova) 51.07. 4×400: 1.Team Treviso (Bolzan, Dametto, Floria, Dario) 4’06”66