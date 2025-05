Comunicato Pallacanestro Vicenza 2012 – Civitus Vicenza eliminata al primo turno play-in

Finisce con la terza sconfitta stagionale su tre partite contro la Foppiani Fulgor Fidenza la stagione della Civitus Allianz Vicenza, sconfitta per 73-64 e perciò eliminata nel primo turno del tabellone play-in. Una Civitus che all’intervallo era sopra di 10 punti (25-35) dopo aver tenuto a soli 8 punti segnati i padroni di casa nel primo periodo.

Il coach dei parmensi Bizzozi però nel secondo tempo sfodera la carta Valdo, punta di diamante della sua squadra, uscito malconcio dall’ultima gara con Trento alle finali nazionali Under 19, e il 18enne mette 12 punti in 10 minuti e ribalta l’incontro sul +10 per la Fulgor (65-55 al 35′).

Fidenza avanza e sfiderà Agrigento per un posto nei playoff.

La partita

Gasparin apre le danze infilando subito una tripla e Civitus parte con il vento a favore: 2 a 10. Coach Ghirelli mischia bene le sue carte difensive e Fidenza va in affanno (all’intervallo dovrà già contare 11 palle perse). La prima frazione lascia avanti i biancorossi, con margine (8 a 16). Si riparte con un bel contropiede finalizzato da Almansi, ma Fidenza non si fa intimorire e recupera con la bomba di Scattolin passando per la prima volta in vantaggio (25 a 24). Replica subito Gasparin da oltre l’arco e poi con una serie di liberi convertiti da Ucles e Gasparin, Civitus si porta avanti 25 a 35 alla pausa lunga.

Si riprende con Valdo in campo e con coach Bizzozi che chiama nuove difese. Fidenza recupera quasi tutto lo svantaggio a chiusura del terzo quarto (46 a 48). Poi i parmensi accelerano e le bombe di Restelli sono veleno puro per Civitus che sprofonda a -10 (65 a 55). Ci prova Ucles a ricucire mettendo 5 punti consecutivi (65 a 60). Ma i biancorossi sciupano due attacchi in fila per coronare la rincorsa, con le palle perse da Marangoni ed Almansi.

La tripla di Valsecchi di fatto chiude i giochi.

Foppiani Fulgor Fidenza – Civitus Pallacanestro Vicenza 73-64 (8-16, 17-19, 21-13, 27-16)

Foppiani Fulgor Fidenza: Lorenzo Restelli 15 (1/3, 3/6), Levi Valdo 15 (4/7, 1/3), Simone Valsecchi 12 (1/5, 1/5), Mubashar Ali’ 9 (3/4, 1/1), Maodo Mane 5 (2/3, 0/0), Pietro Ranieri 5 (2/3, 0/0), Edoardo Scattolin 5 (1/1, 1/1), Gabriele Ghidini 5 (0/1, 1/1), Milo Galli 2 (1/2, 0/0), Mahamadou Diarra 0 (0/3, 0/0), Tommaso Bellini 0 (0/0, 0/0), Mattia Catellani 0 (0/0, 0/1) Tiri liberi: 19 / 25 – Rimbalzi: 33 9 + 24 (Maodo Mane 9) – Assist: 10 (Simone Valsecchi 4)

Civitus Pallacanestro Vicenza: Federico Ucles belmonte 20 (5/11, 1/2), Giovanni Gasparin 12 (0/1, 3/6), Mattia Da campo 8 (2/4, 0/1), Valerio Cucchiaro 7 (1/2, 1/3), Tommaso Marangoni 6 (3/6, 0/2), Curtis Nwohuocha 6 (3/6, 0/0), Gian paolo Almansi 5 (2/5, 0/4), Lorenzo Vanin 0 (0/1, 0/0), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/1), Alessandro Beggio 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 17 / 26 – Rimbalzi: 30 9 + 21 (Mattia Da campo, Curtis Nwohuocha 7) – Assist: 7 (Federico Ucles belmonte, Giovanni Gasparin, Tommaso Marangoni 2)