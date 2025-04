L’Arzignano Valchiampo batte la Feralpisalò e vola ai playoff

ARZIGNANO VALCHIAMPO – FERALPISALÒ 1-0

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Boseggia, Rossoni (21’ st Toniolo), Bordo (37’ st Fofana), Benedetti (42’ st Brevi), Cariolato, Shiba, Barba, Minesso (21’ st Lunghi), Bernardi, Milillo, Mattioli (42’ st Jallow). All. Bianchini. A disposizione: Manfrin, Zanella, De Zen, Menabò, Di Virgilio, Campesan, Verduci.

FERALPISALÒ: Liverani, Rizzo, Sorensen, Di Marco (32’ st Crespi), Giudici (32’ st Zennaro), De Francesco, Luciani, Cavuoti (18’ st Maistrello), Santini, Verzeletti (14’ st Tomaselli), Brambilla (18’ st Libera). All. Diana. A disposizione: Rinaldi, Lovato, Pasini, Boci, Cabianca, Sina.

DIRETTORE DI GARA: Iacobellis di Pisa

RETE: 20’ st Mattioli

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st

NOTE. Spettatori: 877.

CALCIO SERIE C NOW – L’Arzignano Valchiampo batte la Feralpisalò con il gol di Andrea Mattioli (9 reti in totale) e la decima imbattibilità stagionale del portiere Elia Boseggia, volando in decima posizione a quota 53 punti in classifica superando il Novara e staccando il pass per i play off.

La foto di copertina é di Alessia Reato