IL LR Vicenza cade a Trento e ora aspetta i playoff per sognare la serie B

Trento – LR Vicenza 3-1 Trento – Barlocco (dal 22′ Tommasi); Di Cosmo, Cappelletti, Trainotti, Falasco (dal 66′ Peralta); Aucelli, Rada (dal 46′ Sangalli), Maffei; Anastasia (dal 86′ Ghillani), Petrovic, Accornero (dal 86′ Disanto). A disposizione: Santer, Barison, Disanto, Cappelli, Titi. All. Tabbiani LR Vicenza – Confente; Cuomo (dal 63′ Della Latta), Leverbe, Sandon; Talarico (dal 63′ De Col), Ronaldo (dal 31′ Rossi), Zonta (dal 71′ Carraro), Beghetto; Della Morte; Rauti, Morra (dal 71′ Ferrari). A disposizione: Massolo, Gallo, Garnero, Laezza, Costa, Fantoni. All. Vecchi Marcatori: 5′ e 84′ Anastasia (T), 28′ Rauti (LRV), 76′ Petrovic (T) Arbitro: Edoardo Gianquinto della sezione di Parma; assistenti Giuseppe Lipari di Brescia, Rignanese di Rimini; quarto uff. Angelillo di Nola Ammoniti: Rossi (LRV), Sangalli (T), Morra (LRV), Trainotti (T), De Col (LRV) Espulso: Rossi (LRV) al 58′ per doppia ammonizione Spettatori: 2.700 circa

CALCIO SERIE C NOW – “Spes ultima dea est” dicevano i latini quando dovevano appellarsi alla speranza come ultima possibilità di riuscita di un’impresa quasi impossibile.