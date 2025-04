Al Menti il derby triveneto tra LR Vicenza e Triestina deciso dal gol di Talarico

LR Vicenza – Triestina 1-0

Penultima giornata di campionato con il L.R. Vicenza che ospita al Menti la Triestina.

L’obiettivo é la vittoria a tutti i costi sperando poi in un improbabile passo falso del Padova di scena all’Euganeo contro il fanalino di coda Clodiense.

Sono passati appena cinque minuti e Stefano Vecchi é già costretto al primo cambio: fuori Capone e dentro Zonta.

Al 12’ occasione per gli ospiti con Olivieri che calcia da centro area: pronto Confente alla respinta.

La replica biancorossa é affidata ad un colpo di testa di Cuomo.

La partita stenta a decollare o, meglio, é il Vicenza che appare poco incisivo in avanti ma anche nella costruzione del gioco. Così é ancora la Triestina a chiamare in causa Confente con Fiordilino.

Ripartono poi bene i padroni di casa con Ronaldo lanciato centralmente a rete: invece di calciare dal limite si perde però in un dribbling di troppo e l’azione sfuma. In tribuna si iniziano a sentire con più insistenza mugugni e borbottii dei tifosi mentre la curva sud continua ad incitare i giocatori.

Arriva invece un po’ improvviso il vantaggio grazie ad una bella conclusione dal limite vsotto l’incrocio dei pali di Raul Talarico. 1-0

Risponde subito la Triestina con un diagonale sul fondo e, nel recupero, ci prova dalla distanza Ronaldo senza aver migliore fortuna. Si va così al riposo.

Inizia la ripresa e il Vicenza va subito vicino al raddoppio prima con Della Morte (di poco a lato), poi con una punizione di Ronaldo parata in due tempi da Roos e quindi con Beghetto.

Ci prova ancora Della Morte con un tiro a giro sul fondo.

Poco prima della mezz’ora prima cambi sulla panchina biancorossa: fuori Della Morte e Talarico per Rauti e De Col.

Entrano anche Della Latta e Rossi per Ronaldo e Morra in un finale che vede gli ospiti spingere con più insistenza alla ricerca del pareggio.

Quattro i minuti di recupero. E al terzo brivido con la rete del possibile pareggio ospite annullata per fuorigioco.

Finisce 1-0. Ancora 90’ per sperare di recuperare i due punti di distacco dalla vetta o per guardare ai playoff.