Scuderia Palladio Historic in bella evidenza in Costa Smeralda

Il “gatto col casco” torna dall’isola sarda con ottimi piazzamenti dei suoi due equipaggi, il secondo posto tra le scuderie e Bianco ancora leader di 3° Raggruppamento. Dopo Pasqua si riparte con altri due rallies

Vicenza, 15 aprile 2025 – Si è concluso con un esito positivo il recente Rally Storico Costa Smeralda, secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche svoltosi a Porto Cervo da giovedì 10 a sabato 12 aprile.

Per la scuderia vicentina è stata una trasferta prolifica con entrambi gli equipaggi premiati a fine gara sul palco d’arrivo a Porto Cervo. Per Riccardo Bianco quella da poco conclusa è stata la sua prima presenza sui veloci asfalti sardi con la Porsche 911 SC sulla quale l’affiancava Carlo Vezzaro. Partito cauto nella prima tappa, cercando di non incappare nei tanti tranelli di un percorso insidioso, ha poi consolidato la posizione in ottica campionato, chiudendo al secondo posto di classe e di 3° Raggruppamento, grazie all’ottava prestazione assoluta. Forte anche del coefficiente maggiorato assegnato al Costa Smeralda, Bianco e Vezzaro rafforzano la prima posizione nel Tricolore dopo le prime due gare disputate.

Buona è stata anche la gara dei siciliani Francesco Ospedale e Antonio Cesare Mancuso su Opel Kadett GSI con la quale anch’essi partecipavano per la prima volta al Rally Costa Smeralda. Chiusa al diciannovesimo posto la prima tappa, nella seconda hanno continuato in progressione terminando quattordicesimi assoluti e terzi di classe dopo esser stati a lungo secondi. Nella classifica delle scuderie si registra un buon secondo posto per la Palladio Historic.

Guardando ai prossimi impegni, tutti dopo il fine settimana di Pasqua, il calendario propone il Rally Città di Modena che nella versione storica valevole per il T.R.Z. della Terza Zona conterà quattro equipaggi del “gatto col casco” al via. Dopo un sostanzioso rialzo alla loro Alfa Romeo Alfetta GTV, tornano ad indossare tuta e casco anche i fratelli Marco e Mattia Franchin e con una vettura gemella inizia la stagione anche Matteo Cegalin che porterà al debutto in gara la compagna Manola Franchetto nel ruolo di navigatrice. Primo impegno stagionale anche per il presidente Mario Mettifogo navigato da Gloria Florio sull’A112 Abarth e, nella gara di casa, non potevano mancare Gianluigi Falcone ed Erica Balboni con una Peugeot 205 GTI.

Nel medesimo fine settimana si correrà in Croazia il Rally di Porec valevole per la Mitropa Rally Cup al via del quale vi saranno Antonio Regazzo e Mauro Peruzzi su Alfa Romeo GTV 6.

