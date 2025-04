Nasce la Giornata Rosa: il 1° giugno a Cartigliano sarà grande protagonista il ciclismo femminile

Cartigliano (Vicenza). Cartigliano accende i riflettori sul ciclismo femminile giovanile con la prima edizione della Giornata Rosa, in programma domenica 1 giugno 2025. L’evento, organizzato dal Comune di Cartigliano con la collaborazione tecnica della società Venturo, gode del patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto e della Provincia di Vicenza.

Circa 300 atlete delle categorie Juniores, Allieve ed Esordienti si sfideranno in tre gare distinte su un tracciato cittadino che misura 7,5 chilometri e si sviluppa nel territorio comunale di Cartigliano. La mattina è dedicata alle Juniores, mentre nel pomeriggio si svolgeranno le gare di Esordienti e Allieve. Gli organizzatori hanno aggiunto un po’ di pepe nel finale del percorso delle Juniores: ultimati nove giri del circuito affronteranno una deviazione nel Comune di Bassano del Grappa, con la scalata della ripida salita di Contrà Soarda (la stessa affrontata dai professionisti nella Veneto Classic) prima di rientrare verso il traguardo, posto davanti alla storica Villa Morosini Cappello.

La villa sarà il quartier generale dell’evento. Nel parco antistante sarà allestito un bike park con un percorso di abilità ciclistica dedicato ai bambini, offrendo loro l’opportunità di avvicinarsi al mondo del ciclismo in un ambiente sicuro e divertente.

Ad accrescere l’interesse della Giornata Rosa di Cartigliano sarà l’assegnazione dei titoli di campionessa provinciale per le tre categorie e di quello regionale per le Juniores. Inoltre la Giornata Rosa di Cartigliano sarà valida come seconda prova del Campionato Triveneto per Esordienti e Allieve.

Il sindaco di Cartigliano, Germano Racchella: “Cartigliano ha già ospitato molti eventi ciclistici e vanta una lunga tradizione legata a questo sport. Siamo una terra di ciclismo e crediamo fortemente nei suoi valori, nella sua capacità di aggregare e di ispirare le giovani generazioni. Questo evento non è solo competizione, ma un’occasione per rafforzare il legame tra sport e territorio, promuovendo lo sport femminile, che in provincia di Vicenza esprime da anni un movimento molto vivace. È un orgoglio accogliere atlete da tutta Italia, daremo il massimo per farle sentire a casa loro. Ringrazio sin d’ora tutti coloro che ci daranno una mano per contribuire alla riuscita di questa prima edizione”.