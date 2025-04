Il LR Vicenza sconfitto dalla Virtus Verona perde partita e primato

Virtus Verona – LR Vicenza 2-1

Virtus Verona – Sibi; Calabrese, Toffanin, Ronco (dal 68′ Manfrin); Daffara, Mehic, Metlika, Lerco (dal 60′ Amadio); Rispoli (dal 60′ Gatti), Contini (dal 60′ Fabbro); De Marchi (dal 81′ Gomez). A disposizione: Fortin, Alfonso, Catena, Lodovici, Bassi, Oni Smith, Filippi, Saiani, Cuel, Odogwu. All. Fresco

LR Vicenza – Confente; Cuomo (dal 73′ De Col), Leverbe, Sandon; Zonta (dal 60′ Ferrari), Ronaldo, Carraro (dal 73′ Della Latta), Costa (dal 83′ Beghetto); Della Morte, Rauti (dal 60′ Capone); Morra. A disposizione: Massolo, Gallo, Rossi, Garnero, Laezza, Talarico, Fantoni. All. Vecchi.

Marcatori: 23′ Contini (VV), 75′ Ferrari (LRV), 90’+7′ Gatti (VV)

Arbitro: De Angeli di Milano; assistenti: Cesarano, Dell’Arciprete; quarto ufficiale: Mazzoni

Ammoniti: Contini (VV), Carraro (LRV), Leverbe (LRV), Fabbro (VV), Ferrari (LRV)

Note: terreno in discrete condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Nella terz’ultima giornata di campionato ilL.R. Vicenza è in trasferta contro la Virtus Verona!

Al 23’ il vantaggio dei padroni di casa con Contini, che si libera della marcatura di Costa e batte Confente. 1-0 il risultato su cui si chiude il primo tempo mentre il Padova é in vantaggio contro la Triestina.

Ad un quarto d’ora dal termine arriva il pareggio di Franco Ferrari, autore di una girata vincente in area sull’assist di Capone. 1-1 e forcing finale per trovare il raddoppio indispensabile per conservare il primo posto in classifica. All’89’ é ancora Ferrari ad andare vicinissimo al gol con il pallone deviato in angolo.

Arriva invece al 97′ il 2-1 dei veronesi con Gatti, lasciato libero di calciare in area con i biancorossi sbilanciati in avanti. Finisce con la festa della squadra di Fresco e il Vicenza che subisce il sorpasso in vetta, ora distante 2 punti. Venerdì sera al Menti, con inizio alle ore 20, la sfida casalinga con la Triestina.