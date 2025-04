Davide Giorgi eletto nuovo presidente del Comitato Paralimpico del Veneto

CIP – E’ il veneziano Davide Giorgi il nuovo presidente del Comitato Paralimpico del Veneto!

Storico presidente della Polisportiva Terraglio di Mestre nonché delegato CIP per la provincia di Treviso, Giorgi succede a Ruggero Vilnai che, dopo tre mandati consecutivi, aveva deciso di non ricandidarsi motivando la decisione con alcune valutazioni di natura personale.

Davide Giorgi, insignito nel 2020 della Stella d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico dal presidente Nazionale Luca Pancalli, si presentava all’assise da candidato unico ed ha ottenuto l’unanimità dei voti espressi dai 34 membri del Consiglio recentemente insediatosi (29 Federazioni Sportive, 2 Discipline Sportive, 2 Atleti e 1 Tecnico). Il suo mandato avrà durata fino al 2028.

Rafforzare il legame con il CIP nazionale, consolidare ed ampliare la rete territoriale con le società e con gli enti istituzionali, rendere il Comitato Regionale sempre più un “centro servizi” a supporto delle società, incrementare le convenzioni con le unità spinali e con i centri riabilitativi territoriali aprendo un tavolo di confronto con la Regione Veneto per la stesura di un accordo quadro che ne strutturi e ne incentivi la collaborazione: questi i principali punti programmatici della nuova governance.

IL MOVIMENTO PARALIMPICO DEL VENETO

Nel Veneto la percentuale di persone con disabilità sul totale dei 4.851.972 di abitanti è del 6% (dati Istat 2024), pari a 314.247 persone. Di queste, la fascia d’età 0 – 64 anni rappresenta circa il 20%, per un totale di circa 62.130 persone, di cui il 9,9% pratica un qualsiasi attività motoria continuativa. All’interno di questo numero il 30%, 2.550 soggetti, sono definibili “atleti paralimpici”, praticano cioè una regolare attività sportiva agonistica (il 73 % maschi, il 23 % donne, il 30% under 21). Il movimento veneto nelle ultime edizioni delle Paralimpiadi ha conquistato in media circa il 30% delle medaglie ottenute dall’Italia.