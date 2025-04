Le Rangers girls di Tennis Comunali Vicenza pronte per la nuova sfida di serie B2

Non vedono l’ora di scendere in campo le ragazze targate Rangers che esordiranno, per la prima nella storia di Tennis Comunali Vicenza, nel campionato di serie B2!

Il debutto é fissato per venerdì 25 aprile, sui campi di casa, contro il Tennis Club Crema.

“Siamo orgogliosi di questa nuova avventura – esordisce Enrico Zen, presidente del circolo cittadino – che ci permetterà di confrontarci per la prima volta in un campionato nazionale a livello femminile. Molte di queste ragazze si allenano con noi da diversi anni e, in aggiunta, si sono unite due nuove giocatrici che elevano ulteriormente il tasso di qualità della squadra. Tuttavia, al di là delle classifiche, quello che mi ha colpito di più è la coesione, la voglia di stare insieme e di fare gruppo, requisiti fondamentali per crescere e ottenere buoni risultati. L’obiettivo principale è la salvezza e, come sempre, sarà poi il campo a dare i suoi verdetti”.

La squadra è composta dall’ossatura delle giocatrici che la scorsa stagione avevano conquistato la promozione al termine di una cavalcata vincente.

Come annunciato, ci saranno due innesti di qualità: Anna Costaperaria e la giovanissima Aurelia Schober, entrambe con una classifica di 2.5.

“Aurelia, classe 2010, è nata in Austria, ma ha la doppia cittadinanza e ha deciso di giocare per i colori del nostro Paese – racconta il tecnico Sebastian Vazquez – È una giocatrice con grandi potenzialità e voglia di migliorare: da giugno si allenerà stabilmente nella nostra struttura. Nel frattempo, parteciperà al campionato e la seguiremo anche in alcuni tornei, poiché Aurelia (con una classifica Itf di 2254) già svolge attività internazionale a livello Under 18 e prenderà parte l torneo Super Next Gen, che si svolgerà dal 17 aprile proprio sui campi dei Tennis Comunali Vicenza.”

Rangers Tennis Comunali_rosa