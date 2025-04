Al Menti la sfida tra LR Vicenza e Clodiense decisa dalla doppietta di Morra

LR Vicenza – Union Clodiense 2-1

LR Vicenza – Confente; Laezza (dal 87′ De Col), Leverbe, Sandon; Talarico (dal 67′ Zonta), Ronaldo, Carraro, Costa; Della Morte (dal 79′ Della Latta), Rauti (dal 67′ Capone); Morra (dal 79′ Ferrari). A disposizione: Massolo, Gallo, Fantoni, Vescovi, Beghetto, Rossi, Garnero. Allenatore: Vecchi

Union Clodiense – Brzan; Lattanzio, Munaretto, Salvi, Regonesi (dal 45′ Sinn); Orfei (dal 55′ Zigoni), Chiwisa (dal 73′ Cester), Manfredonia; Biondi; Firenze (dal 73′ Serena), Sinani (dal 55′ Scapin). A disposizione: Pezzolato, Nelli, Kostadinov, Tavcar, Vukusic. Allenatore: Tedino

Marcatori: 3′ e 35′ Morra (LRV), 82′ Scapin (UC)

Arbitro: Fabrizio Ramondino di Palermo; assistenti: Marchese e Miccoli; quarto ufficiale: Gianquinto

Ammoniti: Lattanzio (UC), Firenze (UC), Ronaldo (LRV)

Spettatori: 10.217 di cui 7.274 abbonati e 173 ospiti, incasso pari a 97.075, incluso rateo abbonamenti

Note: giornata ventosa ma soleggiata, terreno in buone condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Coreografia da brividi, in uno stadio Menti “sold out”, per la sfida di campionato tra L.R. Vicenza e Union Clodiense Chioggia Sottomarina.

Tre minuti di gioco ed arriva il vantaggio biancorosso firmato da Claudio Morra: calcio d’angolo battuto da Costa e conclusione al volo dell’attaccante dopo una deviazione in area. 1-0

Già in precedenza Ronaldo aveva chiamato in causa il portiere Brzan, pronto alla deviazione in angolo.

Trovato il gol i padroni di casa perdono la spinta iniziale senza incidere più di tanto in avanti. Al 23’ ci prova Carraro con pallone che termina sul fondo.

Il raddoppio arriva al 35’ ancora con Morra, questa volta su rigore, concesso per un fallo di Salvi sullo stesso giocatore. 2-0

Nel finale di tempo ci prova anche Ronaldo da posizione centrale: para in due tempi Brzan. Poi squadre negli spogliatoi.

Inizia la ripresa e ci provano prima Talarico e quindi Sandon con un colpo di testa che l’estremo difensore ospite tocca in calcio d’angolo. Ed é ancora il difensore n. 73 a tentare la conclusione da fuori: pallone alto sulla traversa.

Al 67’ primi cambi per Vecchi: fuori Rauti e Talarico e al loro posto Capone e Zonta.

Subito dopo ci prova Della Morte con un tiro a giro sul fondo di poco dopo aver dato l’illusione del gol.

Altre due sostituzioni dalla panchina biancorossa con Ferrari e Della Latta per Morra e Della Morte.

All’82’ accorcia le distanze la Clodiense con Scapin.

Fuori anche Laezza per Del Col per un finale tutto di sofferenza al termine di una partita che era stata largamente in controllo. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro e può esplodere la festa per il primato confermato. Domenica prossima trasferta sul campo della Virtus Verona con inizio alle ore 15.