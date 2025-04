A 4 giornate dalla fine rescissione del contratto tra Alex Rolfini e il LR Vicenza

CALCIO SERIE C NOW – “La società L.R. Vicenza comunica di aver raggiunto, in data odierna, un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Alex Rolfini”.

Questa la notizia improvvisa che arriva in casa biancorossa: un comunicato stringato per ufficializzare la separazione da un giocatore che, con i suoi gol, era stato protagonista nella prima parte della stagione.