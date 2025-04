Con un gol di Rauti il LR Vicenza batte la Pro Vercelli e sale in vetta

Pro Vercelli – LR Vicenza 0-1

Pro Vercelli – Franchi; Clemente, Marchetti, Serpe; Pino (dal 71′ Niang), Emmanuello (dal 46′ Coppola), Schenetti, Iotti, Carosso (dal 83′ Contaldo); Romairone (dal 59′ Rutigliano), Comi. A disposizione: Rizzo, Cirillo, Siafà, Burrano, Sbraga, La Rosa, Benacquista, Zarrouki, Iaria, Gagliotti. All. Banchini.

LR Vicenza – Confente; Laezza (dal 81′ De Col), Leverbe, Sandon; Talarico (dal 73′ Zonta), Carraro, Ronaldo, Beghetto; Della Morte (dal 87′ Rossi), Rauti (dal 81′ Capone); Morra (dal 87′ Ferrari). A disposizione: Massolo, Gallo, Garnero, Costa, Vescovi, Fantoni. All. Vecchi.

Marcatore: 22′ Rauti

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1; assistenti: Gianluca Zanellati di Seregno e Mario Chichi di Palermo. Quarto Ufficiale: Gabriele Restaldo di Ivrea.

Ammoniti: Clemente (PV), Rutigliano (PV), Marchetti (PV), Comi (PV)

Note: giornata primaverile, terreno in sintetico

CALCIO SERIE C NOW – Il LR Vicenza scende in campo allo stadio Silvio Piola contro la Pro Vercelli dopo il pareggio del Padova con l’Atalanta Under 23.

Imperativo vincere per effettuare il sorpasso in classifica dopo un girone di ritorno tutto all’inseguimento.