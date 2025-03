La Velcofin Vicenza mercoledì sera in campo nel recupero contro le Panthers Roseto

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Dopo la bella vittoria sul parquet di Ancona, torna subito in campo la Velcofin Interlocks Vicenza: mercoledì sera, alle 20.30, le biancorosse saranno nuovamente di scena sul parquet di casa contro le Panthers Roseto per il recupero della ventunesima giornata di campionato.

Domenica la Velcofin ha conquistato una vittoria bella e importante sul parquet di Ancona: contro le marchigiane non era facile trovare i due punti, ma le ragazze di Zara sono state bravissime a non disunirsi e tornare a casa con il successo. Prestazioni sugli scudi di Peserico (doppia doppia da 15+10), Cecili (15) e Mattera (12). Avvio tutto vicentino, con un 9/11 al tiro per iniziare la partita: Ancona però si dimostra in palla e non va mai sotto nel punteggio in maniera decisa, chiudendo pari i primi 10′ sul 22-22. La sfida resta punto a punto anche nella seconda frazione, con Vicenza brava con un 6-0 finale a terminare avanti alla pausa lunga 42-40. Poi, però, nel terzo quarto, dopo che la Velcofin arriva anche a +7 arriva la veemente reazione di Ancona, capace di rimontare e arrivare avanti all’ultima sirena (54-52). La reazione di Vicenza a questo punto è encomiabile e Tava e compagne, trascinate da una superba Cecili (tre bombe solo negli ultimi 10′) rimontano, allungano e chiudono la sfida sul 69-60.

Una vittoria che permette l’aggancio a Bolzano, anche se ancora con Umbertide alle calcagna: ora, le tre squadre sono tutte appaiate a quota 20, con Vicenza che ha il beneficio di aver a favore entrambi gli scontri diretti. E bisogna pensare a una squadra ostica come Roseto: le abruzzesi nell’ultimo turno sono state battute e superate da Ragusa e hanno bisogno di vincere per rimettere la testa avanti alle siciliane in classifica. Bisognerà prestare attenzione all’attacco delle Panthers, uno dei migliori della categoria, capace di accendersi al tiro pesante e di strappare tantissimi rimbalzi.

Le ali Sorrentino e Caloro sono le principali terminali offensive, con la prima che è l’unica in doppia cifra di media di tutta la squadra, e la seconda che invece è la miglior rimbalzista di Roseto con percentuali di tutto rispetto dentro l’arco. La forza delle abruzzesi comunque è nella lunghezza del roster: Kraujunaite, Espedale, Coser, Lizzi, Lucantoni e Sakeviciute portano tutte in dote tanti punti e tanta esperienza. Servirà la miglior versione della Velcofin per venire a capo della partita e puntare con decisione alla sfida di sabato contro la San Giorgio Mantova.