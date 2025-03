Andrea Picchione nuovo rinforzo per la serie A1 di Tennis Comunali Vicenza

TENNIS – Adesso è ufficiale! E’ Andrea Picchione l’atteso rinforzo in vista del prossimo campionato di serie A1 di Tennis Comunali Vicenza!

Nato a L’Aquila il 7 giugno 1998, ha iniziato a giocare a tennis a 5 anni.

Per il Circolo Tennis l’Aquila ha disputato campionati a squadre giovanili e nazionali conquistando una promozione in A2 nella stagione 2015/2016 ed una in B1 nel 2021.

Da Gennaio 2019 ha iniziato la carriera da professionista allenandosi alla Galimberti Tennis Academy.

Attualmente Andrea é 2.1 di classifica FITP e 357 nel ranking ATP di singolare e 494 di doppio.

“Sono molto felice di poter giocare il campionato di serie A1 per un club prestigioso come Tennis Comunali Vicenza – ha dichiarato il giocatore – Sarà la mia prima volta nel campionato di A1 e questo mi rende orgoglioso e motivato nel cercare di aiutare la squadra al meglio delle mie capacità.

Non vedo l’ora di poter iniziare questa nuova avventura, certo che sarà un esperienza indimenticabile e, perché no, magari piena di successi!”.

PICCHIONE CURRICULUM