Al Menti le premiazioni dei Pulcini campioni di Thiene e Arzignano Valchiampo

Nella domenica quasi perfetta per il L.R. Vicenza al Menti, durante l’intervallo, le premiazioni delle squadre vincitrici della Champions League Pulcini: Thiene Calcio 1908 e FC Arzignano Valchiampo!

A consegnare i trofei Werner Seeber, direttore generale biancorosso, Michele Nicolin, responsabile del settore giovanile e Gilberto Cecchetto, consigliere regionale della FIGC LND Veneto.

In curva nord invitate anche tutte le squadre partecipanti al torneo andato in scena al palazzetto dello sport messo a disposizione dal Comune di Vicenza. Grande tifo e divertimento sugli spalti per un pomeriggio dal sapore davvero speciale.