Al Menti la sfida tra LR Vicenza e Caldiero decisa dall’uno-due di Morra e Rauti

LR Vicenza – Caldiero Terme 2-0

LR Vicenza – Confente; Laezza, Leverbe, Sandon; Talarico (dal 76′ Zonta), Carraro, Ronaldo (dal 81′ Rossi), Beghetto; Della Morte (dal 76′ Capone), Rauti; Morra (dal 81′ Ferrari). A disposizione: Massolo, Gallo, Garnero, Costa, Vescovi, Fantoni. All. Vecchi.

Caldiero Terme – Giacomel; Pelagatti, Gecchele, Gobetti, Pelamatti (dal 58′ Parodi); Gattoni, Filiciotto (dal 77′ Cisse), Florio (dal 58′ Marras); Scappini (dal 58′ Zerbato), Cazzadori, Fasan (dal 85′ Lanzi). A disposizione: Vanti, Kuqi, Caccavo, Riahi, Molnar, Nessi, Squarzoni. All. Soave.

Marcatori: 41′ Morra (LRV), 43′ Rauti (LRV), 88′ Marras (CT)

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari; assistenti: Alessandro Cassano di Saronno e Ilario Montanelli di Lecco. Quarto Ufficiale: Michele Maccorin di Pordenone.

Ammoniti: Carraro (LRV), Ronaldo (LRV)

Spettatori: 9.739 di cui 7.274 abbonati e 40 ospiti, incasso pari a 84.669 incluso rateo abbonamenti

Note: pomeriggio mite, terreno in buone condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Il L.R. Vicenza scende in campo al Menti contro il Caldiero Terme dopo la sconfitta del Padova in trasferta a Novara.

E’ una formazione in gran parte rivoluzionata quella che schiera Vecchi, costretto ad un “turn over” da squalifiche, infortuni e qualche giocatore affaticato.

Così arriva il debutto dal primo minuto di Andrea Beghetto al posto di Costa, in panchina, dove trovano posto anche due giovanissimi, Gallo (classe 2006) e Garnero, 2005 come Vescovi.

L’imperativo é vincere a tutti i costi anche se l’inizio é al piccolo trotto con qualche errore di troppo in fase di impostazione.

Al 22’ bella azione in velocità di Rauti che, invece di tirare, mette all’indietro a centro area per Della Morte a cui non riesce l’aggancio per la deviazione in porta.

Ancora Della Morte, due minuti più tardi, prova la conclusione centrale che Giacomel respinge, ripetendosi subito dopo sul tiro di Ronaldo.

Dalla parte opposta contropiede in velocità di Fasan, che sorprende la difesa di casa: il suo diagonale sfila via sul fondo.

Replica il Vicenza con Della Morte a cui dice ancora di no il portiere ospite. Tra il 41’ e il 43’ arriva l’uno-due vincente prima con un colpo di testa di Morra sul cross dalla sinistra di Beghetto e poi con Rauti imbeccato sotto porta da Della Morte. 2-0 e squadre negli spogliatoi dopo 2’ di recupero.

Durante l’intervallo le premiazioni delle squadre vincitrici della Champions League Pulcini: a far festa sono Thiene e Arzignano Valchiampo premiati da Werner Seeber, direttore generale biancorosso e da Michele Nicolin (responsabile del settore giovanile) e da Gilberto Cecchetto, consigliere regionale della LND.

Applausi e poi si riprende a giocare per il secondo tempo.

Al 62’ azione personale di Rauti il cui tiro viene deviato in corner. Al 66’ ci prova anche Carraro (alto), quindi il tentativo in area di Della Morte viene respinto da Giacomel.

Al 76’ primi cambi per Vecchi: fuori Talarico e Della Morte per Zonta e Capone. E proprio Capone ha sui piedi la palla del possibile 3-0: a fil di palo di un niente.

Fuori anche Ronaldo e Morra per Rossi e Ferrari.

Sembra un finale già scritto invece all’88’ accorcia le distanze Marras. 2-1.

Cinque i minuti di recupero e di sofferenza. Al triplice fischio dell’arbitro Vergaro esplode la festa biancorossa nella domenica perfetta. Padova distante di un solo punto in classifica e campionato ancora una volta riaperto!