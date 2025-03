La Rangers Rugby Vicenza cade in casa con il Valorugby Emilia

Rangers Vicenza – Valorugby Emilia 6-11 (3–3)

Marcatori: p.t.: 27’ cp Farolini (0-3); 37’ cp Carrio’ (3-3) s.t.: 46’ cp Carrio’ (6-3); 66’ m Cruz (6-8); 70’ cp Farolini (6-11)

Rangers Vicenza: Galliano (69’ Zaridze); Foroncelli, Sanchez-Valarolo, Capraro, Gelos (59’-69’ Franchetti); Carrio’, Panunzi; Vunisa; Roura ©,Gomez ; Nowlan (22’ Eschoyez), Riedo (66’ Bolzon); Avila-Recio (56’ Genovese), Franchetti (56’ Bonan), Zago. A disposizione: Morselli, Pozzobon, Filippetto.

All. Minto Francesco

Valorugby Emilia: Farolini; Bruno, Majstorovic (47’ Leituala), Bertaccini ©, Lazzarin (78’ Bozzoni); Renton, Cuoghi; Ruaro, Sbrocco, Paolucci; Schinchirimini; Pisicchio (53’ Du Preez); Rossi (41’ Favre), Silva (41’ st Cruz -78’ Silva), Diaz (67’ Garziera). A disp: Esposito, Schiabel. All. Marcello Violi

Arb. Manuel Bottino. AA1 Rosella AA2 Chirnoaga. TMO Blessano. Quarto Uomo Bonato

Calciatori: Carrio’ (Rangers Vicenza) 2/2; Farolini (Valorugby) 2/3.

Cartellini: 59’ giallo Bonan (Vicenza)

Note: giornata fredda e piovosa, terreno in ottime condizioni, 200 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 1; Valorugby 4.

Player of the Match: Fabio Ruaro (Valorugby)