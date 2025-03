La Velcofin sabato sera ad Ancona per la prima gara del trittico in 8 giorni

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – La Velcofin Interlocks Vicenza torna in campo sabato sera per la prima di tre partite da giocare in otto giorni. Le beriche saranno di scena sul parquet delle Basket Girls Ancona, attualmente penultime e a caccia di punti per ottenere il pass play-out. Palla a due alle 19 al PalaScherma di Ancona.

Le biancorosse hanno bisogno di fare punti nel capoluogo marchigiano perché la salvezza è tutt’altro che cosa fatta: la settimana scorsa, Umbertide ha perfezionato l’aggancio in classifica. Pur con il vantaggio negli scontri diretti, per Vicenza è imperativo vincere per restare davanti e continuare l’inseguimento a Bolzano all’ottavo posto, distante solo due punti.

Le statistiche di Ancona sono legate alla posizione di classifica non positiva: appena 52 punti segnati di media, con il 22% da tre, solo 32 rimbalzi ad incontro e meno di 10 assist. Numeri di una squadra che sta lottando per i play-out e proprio per questo da non prendere con le molle, perché cercherà di portare a casa i due punti.