La nota del LR Vicenza sui ripetuti errori nelle direzioni arbitrali

CALCIO SERIE C NOW – La società LR Vicenza è rammaricata nel dover segnalare l’ennesimo episodio arbitrale non giudicato in maniera corretta, avvenuto nella gara di ieri sera, nel corso della quale sono stati confusi due giocatori della nostra squadra, arrivando quindi a un’espulsione ingiusta per doppia ammonizione.

Tali errori, come ad esempio il rigore per fallo di mano non assegnato a Lumezzane, possono pregiudicare l’andamento della partita e il risultato stesso, con ripercussioni sull’esito di un’intera stagione, vanificando così il lavoro e gli sforzi profusi dalla società, dallo staff e dai giocatori.

Già nelle precedenti occasioni, nel corso di questo campionato, avevamo fatto valere le nostre ragioni nelle sedi opportune e continueremo a farlo, chiedendo una maggiore attenzione da parte della direzione di gara, nel rispetto del lavoro settimanale che viene svolto dalla squadra e dallo staff, nel rispetto della società e di tutti i propri tifosi.

Auspichiamo che, in questo finale di stagione, non vi siano ulteriori episodi che possano penalizzare le squadre in campo e che vi possa essere, in futuro, un maggiore utilizzo della tecnologia a supporto delle decisioni arbitrali.