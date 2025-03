Volley Asiago Altopiano – Sabato 15 marzo si gioca

Il Volley Asiago Altopiano è lieto di comunicare che sabato prossimo 15 marzo, a partire dalle ore 9, ospiterà la 1a tappa della 1a edizione della Coppa Triveneto di Sitting Volley. La cornice sarà quella dell’Impianto Comunale asiaghese (più comunemente noto come palestra IPSIA) e a partecipare ci saranno le società CUS Verona, Sitting Volley Vicenza e GIS Volley Sacile. Il Sitting Volley, disciplina paralampica, per i meno esperti, è la pallavolo giocata da seduti. Pensata per atleti diversamente abili, in realtà può essere particata da tutti, ed è anche molto impegnativa! Nella mattinata di sabato quindi, nei due campi opportunamente allestiti all’interno del palazzetto di Via Cinque, nel mentre due squadre si daranno battaglia in un campo per portarsi a casa il trofeo, nel secondo campo la terza squadra, quella non in gioco, sarà a disposizione per far provare a chiunque voglia cimentarsi in questa pallavolo molto speciale. L’iniziativa nasce dalla volontà della società asiaghese di avviare dei corsi di pallavolo per atleti diversamente abili all’interno di un progetto più ampio chiamato muoviAMOci. PallavoliAMO quindi, al pari di nuotiAMO che è già operativo, con tutta probabilità prenderà il via ai primi di maggio in una fase sperimentale di un paio di mesi per diventare parte integrante delle attività della società asiaghese dalla stagione 2025-2026. Ma per ora torniamo con il piedi per terra, anzi, con il “sedere” per terra e andiamo numerosi all’IPSIA sabato prossimo per non farci scappare questa opportunità, che pochi hanno!, di vedere il Sitting Volley.