Ultrabericus Trail: sabato 2.000 runner alla carica sui Berici

Gara nel calendario del primo Vicenza Running Festival, con 5 prove e 3 distanze per l’edizione numero 14

Sui 65km della Integrale si rinnova la sfida al maschile Angella-Bassi. Al femminile Maran a caccia di poker di vittorie insidiata dall’ultraberica Saggin

Quasi 2.000 atlete e atleti per cinque diverse sfide su tre differenti lunghezze. Sui Colli Berici è nuovamente tempo di Ultrabericus, tradizionale trail che saluta la primavera giunto alla sua 14esima edizione.

Questa mattina la presentazione ufficiale in attesa del via che scatterà sabato mattina, 15 marzo, alle ore 10.00 da una affascinante Piazza dei Signori a Vicenza.

Primi a staccarsi dalla starting line saranno i runner delle prove Integrale (65 km, 2.500 mD+), Twin (staffetta lui e lei 34 km 1.500 mD+ e 31 km 1.000 mD+) e Marathon (43 km, 1.500 mD+).

Alle 11.00, invece, semaforo verde per le “corte” Urban e Nordic che seguiranno lo stesso tracciato di 21 km con 700 mD+.

Ultrabericus si conferma il main event che dà il la alla stagione del trail running italiano. Alta, come di consueto, sarà la presenza di atleti vicentini (30%) e dalle altre province venete (32%). Ottima anche la risposta dal territorio nazionale che porterà sul parterre circa il 34% di atleti da fuori regione e un 4% di stranieri che arriveranno da ben 17 Paesi.

Tra le novità troveremo anche 4 team con joelette per far vivere appieno tutte le emozioni della gara anche a persone con disabilità. Forte poi l’impronta rivolta alla sostenibilità e al sociale, con medaglie in legno realizzate da Zorbaget, premi del gruppo Alberi Felici con un progetto di piantumazione urbana che si terrà a novembre e dalla cooperativa sociale Il Pomodoro. La vendita delle t-shirt dell’evento, inoltre, andrà interamente a sostenere l’attività della Cooperativa Agape che da anni opera con persone disabili.

I percorsi

Dalle colonne che si stagliano all’ombra della Basilica Palladiana, il corteo degli atleti sfilerà per il centro storico berico fino a Campo Marzio e quindi in salita alla volta di Monte Berico per gli storici portici che salgono al Santuario. Si fiancheggia Piazzale della Vittoria per far girare le gambe nella discesa che taglia per il parco di Villa Bedin. Si prosegue a questo punto per Gogna e via Breganzola, entrando in territorio di Arcugnano per la valle dei Vicari. La dorsale di Perarolo, San Gottardo e Pederiva conduce all’altipiano di Pozzolo fino agli affascinanti costoni rocciosi che incorniciano l’Eremo di San Donato di Villaga. Il tracciato continua sul lato est dei Berici transitando per Barbarano, Mossano, Nanto, Villabalzana, Pianezze e Torri di Arcugnano, ultimo punto di ristoro. A Fontega e Villa Margherita si incastrano le ultime due salite che sconquasseranno per bene i muscoli prima di affacciarsi su Vicenza. Frollatina di gambe scendendo le Scalette di Monte Berico e via per gli ultimi metri che riconducono al traguardo di Piazza dei Signori.

Il percorso Marathon seguirà il tracciato Integrale fino a Perarolo, per poi deviare su Villa di Fimon e Soghe e ricollegarsi alla “gara lunga” all’altezza di Villabalzana.

Per Urban e Nordic si segue invece il percorso maestro per i primi 10 km, fino ad Arcugnano, per poi effettuare un breve taglio e innestarsi sul tracciato che rientra su Piazza dei Signori.

Chi se la gioca?

All’interno di una compagine a chiare tinte beriche e venete, non mancheranno atlete e atleti di razza che sui Berici sapranno dire la loro.

Sulla gara maestra sarà di nuovo sfida tra Diego Angella e Nicola Bassi, primo e secondo nel 2024, ma là davanti potrebbero starci bene anche runner del calibro di Simone Vigolo e Fabio Di Giacomo. Attenzione poi all’esordiente in casa Ultrabericus Alessandro Affolati, primo alla Trans d’Havet 2024, e alle schegge impazzite Marco Bonfante e Mattia Agugiaro che lo scorso anno si era dovuto ritirare conservando tutta la voglia di rivincita. Last but not least, ci sarà anche il ritorno di un cavallo di razza come Simone Wegher che tornerà sull’off road berico dopo le vittorie del 2016 e del 2018.

In gara donne ritroveremo una Veronica Maran a caccia di poker dopo aver vinto in successione tutte e tre le edizioni ultraberiche dal 2021 al 2023. A fare azione di disturbo e decise a prendersi la testa della corsa non mancheranno poi altre due vicentine doc come Irene Saggin e Maddalena Carolo, oltre all’inglese Zoe Murphy che a novembre si era piazzata proprio davanti alla Saggin nella prova gallese della Pen Llyn coast to coast.

Passando alla Marathon, caccia alla doppietta per lo sloveno Zan Zepic, cui terranno testa senza ombra di dubbio Christian Modena, fedelissimo della corsa vicentina e imbattuto recordman della distanza più lunga, insieme ad un pool di atleti che, a guardare il solo palmares di punti ITRA detenuti, è garanzia di altissima qualità, con Luca Carrara, Daniele Roccon, Enrico Ghenoe il croato Matic Caculovic. Al femminile spicca in griglia di partenza il nome della triestina Nicol Guidolin, seconda nel 2024, che dovrà però prestare attenzione alle competitor Dinahlee Calzolari e Irene Zamboni.

Per quanto riguarda la prova Urban, occhi puntati su Mirco Consolaro, al netto di qualche abile stradista pronto a dargli filo da torcere. Tra le donne, dopo la vittoria 2024, riproverà a fare la lepre di giornata Martina Dal Bosco, dietro la quale potremmo scovare degli autentici segugi come Valentina Monsorno, la trentina arrivata terza proprio lo scorso anno e la slovena Nusa Mali.

Chiude l’esplorazione del parterre la prova a staffetta con una sfida a tre tutta femminile con Lucia Forte (in gara con Fabio Capuzzo), Sofia Toniolo (in coppia con Daniel Vinco) e Alessandra Olivi, che rispetto alle due sfidanti correrà la seconda frazione di gara lasciando l’apertura dei giochi al compagno di team Gianluca Barbiero.

Quello che è certo è che non ci sarà da annoiarsi.

Ultrabericus Trail è partner della prima edizione del Vicenza Running Festival, manifestazione promossa da Confindustria Vicenza, in occasione del suo 80° anniversario della fondazione, a testimonianza del profondo legame che la Città del Palladio può vantare con il mondo della corsa. La kermesse propone, dall’8 al 16 marzo, un calendario di 19 eventi, tra corsa su strada, trail running, camminata, nordic walking, non senza dimenticare orienteering e trekking urbano.

Ultrabericus Trail 2025 è resa possibile grazie al supporto di AGSM AIM, Volksbank, Oliviero Toyota, iRun, WhySport, Wild Tee, La Corte dei Miracoli, Studio Sintesi, Lucky Brews, e dei partner tecnici Sambo Servizi, Manaly Stand Eventi, Elleerre, Fisio Carolo, Loison, Hotel Michelangelo. La grande macchina di gara è targata Ultrabericus Team con Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Alpini Sezione di Vicenza, Proloco Arcugnano, Circolo Fotografico Leoniceno e la preziosa collaborazione dei Comuni di Vicenza, Arcugnano, Brendola, Zovencedo, Val Liona, Barbarano Mossano, Villaga, Nanto, Castegnero.

Le dichiarazioni

Leone Zilio – Assessore allo sport, ai grandi eventi e al Parco della Pace del Comune di Vicenza

«Quest’anno c’è stata un’idea condivisa da più soggetti per ampliare quello che ormai per tradizione era il weekend della corsa vicentina con l’accoppiata Ultrabericus-StraVicenza. Ne è nato un progetto ampliato ad una intera settimana di iniziative e nel quale è stato un piacere poter raccogliere la partecipazione di Ultrabericus, gara già grande e affermata sul piano nazionale. Bello e prezioso per tutta la città è anche il segnale di apertura allo sport che quest’anno è arrivato da Confindustria.»

Eugenio Gonzato – Sindaco di Villaga e Presidente IPA Area Berica

«Ultrabericus è un appuntamento importante per la promozione dei Colli Berici e lo fa in modo sostenibile, mostrando quello che può essere l’utilizzo sostenibile di un territorio, confermando questi bellissimi luoghi come palestra naturale in cui praticare ogni tipo di sport.»

Matteo Meggiolaro – Presidente Ultrabericus Team

«Siamo orgogliosi di presentare questa edizione, un appuntamento che continua a celebrare la passione per la corsa fuori strada e il fascino del nostro territorio. La partecipazione di quasi 2.000 atleti quest’anno è la conferma del grande successo ottenuto nelle edizioni precedenti, un risultato che ci riempie di soddisfazione. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo evento: i nostri preziosi sponsor, i volontari, lo staff e tutti coloro che lavorano dietro le quinte con grande dedizione. Nonostante l’incertezza meteorologica, siamo pronti ad accogliere atleti da tutta Italia, e non solo, con entusiasmo e determinazione, certi che questa edizione sarà, come sempre, una straordinaria esperienza di sport e comunità.»

Marco Rosin – Ultrabericus Team

«Ultrabericus per il sociale è un progetto che parte ormai da lontano, ogni anno si stratifica con qualcosa di nuovo. Ai valori di inclusività ed aggregazione dello Sport, ci piace aggiungere quello di rapporti stretti con il territorio locale ed il tessuto sociale. Sotto quest’ottica le nostre scelte diventano logiche e, crediamo, stimolanti anche per altri.»

Valentina Bortoli – Cooperativa Agape

«Questa collaborazione è per noi una grande opportunità per farci conoscere ed è stato bello poter cogliere l’occasione di avere le joelette e k-bike a disposizione per portare alcuni nostri ragazze e ragazzi a visitare luoghi ai quali farebbero fatica ad accedere in altro modo. Grazie all’aiuto che avremo dalla manifestazione potremo inoltre completare gli ultimi dettagli del nostro progetto di giardino sensoriale che avremo il piacere di inaugurare entro l’estate.»

Denis Bagnara – Ultrabericus Team

«La Quattordicesima edizione di Utrabericus Trail si percorre nel senso antiorario. I percorsi sono pressoché gli stessi dell’edizione 2023 con alcune piccole modifiche. Ritorniamo a passare all’interno dell’Hotel Villa Michelangelo per quanto riguarda il percorso Urban, mentre ci sarà una modifica in Valletta del Silenzio per quanto riguarda le gare Integrale e Marathon per un problema di transito u Stradella dei Nani.

Il percorso è stato manutentato nei weekend di gennaio e febbraio e dobbiamo evidenziare la grande partecipazione degli amici volontari sempre molto numerosi e laboriosi. Gli interventi fatti rendono fruibili a molti i vari sentieri che altrimenti sarebbero impraticabili in molti punti. Anche il balisaggio dello scorso fine settimana è avvenuto in maniera fluida con la partecipazione di oltre 30 volontari.

Molto probabilmente la pioggia condizionerà questa edizione e renderà particolarmente insidiosi alcuni tratti del percorso. Non sono da escludere eventuali piccole varianti che saranno decise prima della partenza o durante la gara stessa. La sicurezza e l’assistenza sarà garantita dalla presenza degli oltre 400 fidati volontari che da sempre sono presenti al nostro fianco. Sarà sicuramente un’edizione che verrà ricordata.»

Enrico Pollini – Direttore di gara

«Senza il grande lavoro organizzativo della squadra di Ultrabericus Team nel suo insieme non si potrebbe parlare oggi di un successo dell’evento definitivamente consolidato; a fronte di una partecipazione ampia, di livello nazionale ed internazionale, è da sottolineare anche l’alto livello competitivo degli atleti favoriti, che daranno spettacolo su tutte le distanze.»

Beppe Padovan – Vice Presidente Volksbank

«Volksbank è una banca del territorio particolarmente attenta alle iniziative sportive e sociali, settori in cui ci siamo resi conto che il contributo del privato è sempre più prezioso. Abbiamo sposato con entusiasmo e interesse l’attività di Ultrabericus proprio per il suo risvolto sociale e per questo siamo particolarmente onorati di contribuire alla manifestazione.»

Stefano Bertacco – Volksbank, Filiale di Vicenza

«Siamo molto contenti di poter sostenere la 14^ edizione della Ultrabericus, un importante appuntamento di podismo outdoor nato nel vicentino, ma diventato un evento sportivo di richiamo nazionale. Questa edizione sarà all’insegna dell’inclusione e dell’accessibilità, poiché saranno presenti due associazioni che hanno iscritto alla gara breve alcuni atleti con disabilità, che percorreranno il tragitto in carrozzina. Volksbank è vicina al territorio e promuove lo sport come strumento per migliorare il benessere psicofisico delle persone e l’inclusione sociale.»

Alessandro Segato – Studio Sintesi

«Uniamo la nostra passione nell’attività di commercialisti allo sviluppo di un’area altamente specializzata come il terzo settore e lo sport. L’attività e la passione nei confronti dello sport si coniugano con il sostegno fornito quest’anno a Ultrabericus nell’ottica dello sviluppo del benessere e della salute delle persone.»

Michele Iotti – Oliviero Toyota

«Ben vengano queste manifestazioni sul territorio e per noi è sempre un piacere essere al fianco di Ultrabericus. L’auspicio, in questo grande lavoro che già si sta facendo, è che sempre più anche in queste iniziative si possa contare sulla partecipazione delle scuole. Non solo per gli aspetti legati agli stili di vita sani e alla promozione dell’attività sportiva, ma per far vedere ai nostri giovani e giovanissimi cosa fanno i volontari, con la speranza che possano poi avvicinarsi al mondo dell’associazionismo che sempre più soffre il progressivo invecchiamento e la riduzione nei numeri delle persone che in questo mondo si spendono per i più disparati ambiti.»