Il PalaDante ospita le quattro squadre che lotteranno per la conquista della 55esima Coppa Italia A1.

Il percorso della Coppa Italia è arrivato all’epilogo finale con la fase decisiva che si terrà al PalaDante di Trissino, già teatro per tre volte negli ultimi anni dell’assegnazione del secondo dei tre trofei nazionali messi in palio ai club di Serie A1. La presenza dei quattro club qualificati alle Semifinali hanno rispecchiato i valori che sono emersi da inizio nuovo anno. Una manifestazione aperta nel 1966 alla sua 55esima edizione, dove 20 sono state conquistate da Hockey Novara, 9 dal Follonica, 4 da Logi e Breganze, 2 dal Bassano, Forte e Trissino.

Il “classico” italiano tra Forte dei Marmi e Amatori Wasken Lodi ritorna ancora come importante crocevia della stagione delle due società che si sono contese lo Scudetto per oltre un lustro. Fischio d’inizio alle ore 15:00 (diretta FISR dalle 14:40, arbitri dell’incontro Matteo Galoppi e Andrea Davoli) per una semifinale che si prospetta molto equilibrata. Ad inizio Gennaio, la Canniccia Motor Club si era arresa sul risultato di 6-3 maturato nel secondo tempo al PalaCastellotti. Il percorso è stato simile nei Quarti, per entrambe piuttosto complicati contro rispettivamente Monza e Valdagno, ma risolti grazie all’esperienza dei due teams rispetto a due teams giovani. Sicuramente saranno protagonisti i due portieri, i primi due portieri italiani secondo le classifiche delle medie goals subiti: Grimalt del Lodi è primo con 2,32 goals subiti, mentre Gnata è appena a 2,38 goals subiti. A livello offensivo le statistiche sono sovrapponibili: 89 reti fatte dai lombardi contro le 81 dei toscani ed a livello realizzativo dei tiri da fermo, meglio complessivamente i primi, sopratuttto con le percentuali di Compagno e soprattutto di Faccin ai rigori. Il progressivo utilizzo del talento di Breganze dopo l’infortunio di un mese e mezzo al dito di una mano, può dare ancora più imprevedibilità ad un team guidato da Bresciani già molto affiatato. Fernandes e Faccin in primis, ma anche le idee di Nadini e Najera e dai tiri di Antonioni. Anche De Gerone può contare in cinque giocatori tutti con carte offensive, a partire dal bomber Ambrosio, non ancora al 100% dopo l’infortunio, dove nel mese di Febbraio non è stato incisivo come dopo il rientro a Gennaio. Torner ed i fratelli Ipinazar danno solidità ed assists, mentre Borgo potrebbe rappresentare la variabile determinante in un match equilibrato, dove ogni azione od ogni invenzione o episodio può risultare decisiva.

Il derby vicentino tra Trissino e Bassano richiamerà senza dubbio il grande pubblico per una Semifinale da dentro o fuori di alto livello. Nei Quarti di Finale hanno regolato Grosseto (5-2) e Follonica (3-8), quest’ultima l’unica a non capitalizzare il fattore campo dei quattro scontri. Bassano che è risalita in classifica in maniera perentoria dall’8° posto dopo un terzo di Campionato al 3°, ad un punto dal secondo posto, grazie ad un progressivo miglioramento delle prestazioni difensive. Il Trissino sta dominando la stagione, sconfitto solo due volte a livello italiano dal Follonica (al Capannino) e dal Forte (al PalaDante): anche a livello difensivo la staffetta tra i due portieri della Nazionale sta portando una gestione diversa delle energie che sta facendo la differenza in questa seconda parte della stagione. Gli attacchi sono distanti 37 reti, ma sono i due più prolifici della Regular Season, staccando la concorrenza di quasi 20 reti. Sarà il braccio di ferro tra i due bomber della stagione, il catalano Gerard Riba con 33 reti ed il portoghese Alvarinho con 29. I blucelesti hanno ben cinque giocatori sopra le 17 reti realizzate contro i due giocatori dei giallorossi, segno di un team costruito da Tiago Sousa per primeggiare in attacco. Alessandro Bertolucci ha uno stile simile a quello trissinese, in fatto di ripartenze e velocità di esecuzione ma dovrà gestire le energie nel momento giusto per non incappare in una riedizione della gara del 12 gennaio, quando Trissino si impose 6-4 ma il parziale era arrivato sul 6-2, dopo 2/3 di gara. 3-4 il risultato al PalaUbroker nella prima giornata ad Ottobre, in un momento completamente opposto ad oggi per i bassanesi. Fischio d’inizio ore 21:00, arbitri Alessandro Eccelsi e Simone Brambilla