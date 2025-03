Finali di Coppa Italia di Trissino

l PalaDante sarà l’impianto che accoglierà le partite che determineranno i quattro vincitori della Coppa Italia

Fervono i preparativi a Trissino per ospitare la 55esima edizione della Coppa Italia di Serie A1 a cui saranno aggregate anche le coccarde tricolori della Serie A Femminile, A2 e Serie B.

Per l’occasione Hockey Trissino, società ospitante, ha creato una apposita pagina Facebook e Instagram per informare il pubblico e gli appassionati di Hockey Pista, comprese le informazioni logistiche, vendita biglietti e informazioni generali sull’evento.

In queste pagine ci saranno tutti gli aggiornamenti dalla pista, risultati, video e foto in maniera completa ed a 360 gradi. Nei social della FISR/Skate Italia saranno inseriti solo i contributi più importanti.

Tutte e sei le gare saranno trasmesse in diretta in alta definizione su www.youtube.com/FISRHockeyPista con le esperte strumentazioni del produttore televisivo che ha irradiato i recenti World Skate Games 2024 a Novara, garantendo la massima qualità per il nostro sport. Prima di ogni gara, esattamente 20 minuti prima, sarà aperta la linea con un breve pregara con interviste in diretta da bordo pista e le susseguenti interviste pregara ai due allenatori. All’intervallo le interviste alle personalità di spicco presenti al PalaDante e nel post gara le interviste a caldo ai giocatori protagonisti in pista. Lo staff mediatico è coadiuvato dall’Ufficio Stampa FISR nelle persone di Stefano Zamperin e Francesco Ferrari, con l’aiuto in cronaca del padrone di casa Gabriele Pellizzaro e dai commenti tecnici di Lorenzo Venè e Nicola Maragnin.

COPPA ITALIA A1 – FINAL FOUR – SEMIFINALI – PalaDante di Trissino – 15 marzo 2025