Al Menti la sfida tra LR Vicenza e Novara decisa dal gol di Morra nel finale

LR Vicenza – Novara 1-0

LR Vicenza – Confente; Cuomo, Leverbe, Laezza (dal 70′ De Col); Zonta (dal 59′ Ferrari), Carraro, Ronaldo (dal 70′ Della Latta), Costa; Capone; Rauti, Morra (dal 85′ Talarico). A disposizione: Massolo, Gallo, Fantoni, Vescovi, Beghetto, Garnero. Allenatore: Vecchi

Novara – Minelli; Cannavaro (dal 85′ Palsson), Lorenzini, Khailoti; Calcagni (dal 85′ Akpa Chizorba), Di Munno (dal 70′ Ranieri), Gerardini (dal 46′ Basso), Anzolin (dal 55′ Asencio); Donadio, Agyemang; Da Graca. A disposizione: Negri, Desjardins, Bertoncini, Gagliardi, Leo Virisario, Maressa, Ganz. Allenatore: Gattuso

Marcatore: 80′ Morra

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino (assistenti: Lisi – Tini Brunozzi; quarto ufficiale: Pizzi)

Ammoniti: Capone (LRV), Ronaldo (LRV), Basso (N), Zonta (LRV), Minelli (N), Cannavaro (N)

Espulsi: Da Graca (N) al 26′, Capone (LRV) al 40′

Spettatori: 8.523 di cui 7.274 abbonati e 27 ospiti, incasso pari a 70.465 euro, incluso rateo abbonati

Note: serata piovosa, terreno in buone condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Turno infrasettimanale al Menti tra LR Vicenza e Novara.

I biancorossi devono ritrovare il successo per riavviciare il Padova, sconfitto per 3-2 dal Renate, e si schierano con una formazione decisamente offensiva con l’attacco formato da Rauti e Morra, supportati sulle fasce da Capone e Costa e, al centro, con Ronaldo ad ispirare la manovra.

Al 7’ pallone messo in area da Capone per Morra: bella la girata e altrettanto la risposta del portiere Minelli, che si ripete poco più tardi sulla conclusione dello stesso Capone.

Nel mezzo gol annullato a Morra su segnalazione dell’assistente.

Al 25’ ancora Morra e sempre l’estremo difensore ospite a dirgli di no.

Un minuto più tardi l’arbitro Grasso estrae il cartellino rosso per Da Graca, autore di una gomitata ai danni di Laezza.

Al 32’ prova la girata al volo Costa: pallone abbondantemente sul fondo. Insiste il Vicenza alla ricerca del vantaggio ed é Ronaldo a chiamare ancora in causa Minelli.

Al 41’ il direttore di gara estrae il rosso anche per Capone, per somma di ammonizioni quando in realtà il fallo era stato commesso da Morra. Inutili le proteste dei padroni di casa per farlo tornare indietro sulla decisione presa. Dopo 3’ di recupero squadre al riposo sullo 0-0.

Inizia la ripresa e al 53’ bella azione con pallone in area per Cuomo: para a terra Minelli.

Al 60’ veloce azione in contropiede di Rauti, che però sbaglia l’ultimo passaggio per Morra libero in area.

Primo cambio per Vecchi che sostituisce Zonta con Ferrari per provare a dare maggiore incisività all’attacco. Ci prova quindi su punizione dal limite dell’area Ronaldo, ma si vede che questa non é la sua serata. Lascia quindi il campo a Della Latta: fuori anche Laezza per De Col.

Ad un quarto d’ora dalla fine, forse nella prima sortita offensiva del Novara, é Confente a distendersi deviando il diagonale di Basso. All’80’ arriva il vantaggio grazie ad un colpo di testa di Morra sul cross di De Col. Esplode il Menti. 1-0

Nel finale spazio anche per Talarico al posto proprio del goleador. Quattro i minuti di recupero e, finalmente, arriva il triplice fischio dell’arbitro a sancire una vittoria importantissima.